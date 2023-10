Les autorités du Minnesota ont dépassé l’estimation de la réduction d’impôt de 144 millions de dollars – Twin Cities

Les autorités fiscales de l’État ont surestimé le nombre d’habitants du Minnesota qui seraient éligibles aux chèques de réduction d’impôt, ce qui a entraîné une perte de 144 millions de dollars.

Lorsque les législateurs ont approuvé les rabais uniques ce printemps, ils prévoyaient un retour qui dépasserait 1,1 milliard de dollars. Le montant final était inférieur à 1 milliard de dollars.

La différence a été notée dans une note économique trimestrielle publiée mercredi par l’agence financière du Minnesota.

Les responsables du ministère du Revenu du Minnesota ont déclaré avoir utilisé les déclarations de revenus de 2019 pour établir leur estimation des chèques de remise. Ceux-ci ont été ajustés pour tenir compte de la croissance démographique entre 2019 et 2021. Mais cela a conduit à un surestimation du nombre de personnes à charge pouvant être couvertes.

Les législateurs ont approuvé et le gouverneur a promulgué un projet de loi fiscale plus tôt cette année qui accordait un rabais unique de 260 dollars aux personnes ne dépassant pas un certain plafond de revenu, ou de 520 dollars aux couples mariés. Et les familles avec personnes à charge pourraient bénéficier d’un supplément de 260 $ pour un maximum de trois personnes à charge.

Les déclarants uniques devaient gagner moins de 75 000 $ de revenu brut ajusté en 2021 pour être admissibles. Pour les déclarants mariés, le plafond de revenu était de 150 000 $. Les gens n’auraient pas pu être déclarés comme personnes à charge sur le formulaire fiscal d’un autre déclarant.

Près de 2,1 millions de paiements ont été effectués entre la mi-août et la fin septembre par dépôt direct ou par chèque papier.

Dans sa mise à jour trimestrielle, Minnesota Management and Budget a déclaré que les recettes fiscales globales au cours des derniers mois ont dépassé les prévisions. Les collections ont dépassé les estimations de 400 millions de dollars, soit près de 7 pour cent.