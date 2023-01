Les autorités du Honduras ordonnent l’exhumation d’un militant pour la terre

Les membres d’un groupe ethnique d’origine mixte africaine et autochtone soutiennent que la mort de Ricardo Arnaúl Montero était un homicide lié à un conflit foncier de longue date.

“Il se présente mort comme s’il s’était noyé et il n’y a pas eu d’autopsie”, a déclaré Miriam Miranda, coordinatrice générale de l’organisation, connue sous le nom d’Ofraneh. « Nous n’y croyons pas. Il a été assassiné.”

Plus tôt ce mois-ci, Aly Domínguez et Jairo Bonilla circulaient à moto entre La Concepción et Guapinol lorsqu’ils ont été abattus. Les deux hommes étaient des défenseurs connus du parc national voisin de Carlos Escaleras.