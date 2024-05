Les autorités du comté prendront les prochaines mesures pour éradiquer les espèces de moustiques envahissantes

Noor Tietze, responsable des services scientifiques et techniques du district de contrôle vectoriel du comté de Santa Clara, a souligné les rayures noires et blanches caractéristiques du moustique invasif Aedes aegypti le 24 mai 2024, qui a été trouvé en avril à San Jose, en Californie (Nollyanne Delacruz/Bay Area News Group)

Les responsables du comté de Santa Clara pulvériseront un quartier de l’est de San Jose avec un spray bactérien la semaine prochaine dans le cadre de leur dernière tentative d’éradication d’une espèce envahissante de moustique trouvée le mois dernier.

Depuis début avril, les autorités du comté ont découvert 12 moustiques femelles Aedes aegypti dans une zone résidentielle près de Machado Lane, près de Story Road. Ces moustiques sont envahissants dans la région et peuvent être porteurs de plusieurs maladies, comme le Zika, la dengue, la fièvre jaune ou le chikungunya. Zika peut être particulièrement dangereux pour les femmes enceintes car il peut provoquer des malformations congénitales et des problèmes chez le nourrisson.

« C’est un défi, mais nous faisons de notre mieux pour nous assurer que ce moustique ne s’établira pas », a déclaré Nayer Zahiri, directeur du district de contrôle vectoriel du comté de Santa Clara, lors d’une conférence de presse vendredi.

Mercredi matin, ont annoncé les autorités, elles pulvériseront la zone avec un pesticide ciblant les larves de moustiques. Le traitement, connu sous le nom de pulvérisation de larvicide sur une large zone, dure deux heures et est dérivé d’une bactérie naturelle non toxique pour les humains, les insectes utiles et d’autres formes d’animaux sauvages. La commune prévoit de pulvériser la zone à plusieurs reprises au cours des prochains mois.

Zahiri a déclaré que la menace posée par les moustiques reste faible et que les rares cas de maladies associées à Aedes aegypti dans le comté provenaient de personnes qui se sont rendues dans des endroits où le moustique est endémique ou établi. Depuis avril, la zone de préoccupation s’est étendue pour inclure environ 118 acres du quartier East San Jose, englobant plus de 250 propriétés, a déclaré Noor Tietze, responsable des services scientifiques et techniques au district de contrôle vectoriel du comté de Santa Clara.

Auparavant, les autorités du comté avaient répondu à l’infestation par une surveillance, qui impliquait que les travailleurs installaient des pièges le long de Machado Lane, inspectaient les propriétés à la recherche de larves de moustiques et d’eau stagnante et éliminaient toutes les larves.

Deux des ravageurs envahissants ont été trouvés dans le comté de Santa Clara, à la décharge de Newby Island, en octobre 2022 et ont été rapidement éradiqués.

Cependant, l’infestation la plus récente, dans une zone résidentielle, est plus difficile à éradiquer, a déclaré Edgar Nolasco, directeur de l’Agence de protection des consommateurs et de l’environnement du comté de Santa Clara. Selon un communiqué de presse du comté, davantage de moustiques ont été trouvés dans une zone très peuplée, avant les mois les plus chauds de l’année, lorsque les moustiques sont plus actifs.

« Contrôler la population n’est pas facile car le moustique Aedes aegypti s’adapte à n’importe quel environnement et pique d’autres moustiques, ce qui les rend plus difficiles à contrôler », a déclaré Zahiri. « La reproduction est un autre défi car ils préfèrent pondre dans de petits récipients, il est donc difficile de trouver toutes les sources de reproduction. »

Les moustiques Aedes aegypti mesurent environ un quart de pouce de long et sont reconnaissables aux rayures noires et blanches sur leur corps et leurs pattes. Leurs œufs sont minuscules et peuvent ressembler à des morceaux de terre à l’œil nu. Ces moustiques préfèrent pondre leurs œufs au-dessus de la ligne de flottaison dans de petites sources d’eau artificielles, telles que des seaux, des gamelles pour animaux de compagnie, des fontaines et des bains, des pots et soucoupes de plantes et de vieux pneus.

Les responsables du comté ont déclaré qu’ils ne savaient pas comment les moustiques étaient arrivés dans l’Est de San Jose. Ils ont émis l’hypothèse que les œufs de l’insecte auraient pu être transportés sans le savoir dans la région, ce qui est possible car les œufs peuvent survivre sans eau pendant au moins un an.

Les moustiques Aedes aegypti sont dangereusement persistants et ont tendance à être actifs à tout moment de la journée et peuvent piquer plusieurs fois, ont indiqué les responsables. Ils ne se déplacent qu’à environ un pâté de maisons de l’endroit où ils éclosent, ce qui oblige les gens à se débarrasser de toute source d’eau stagnante où les moustiques pourraient potentiellement se reproduire et se propager.

Les responsables du comté ont recommandé de nettoyer et de récurer les bains d’oiseaux, les gamelles pour animaux de compagnie et autres récipients pour éliminer les œufs persistants, et ont demandé aux résidents de filtrer correctement les barils de pluie, les citernes et les drains d’irrigation pour empêcher l’accès des moustiques.

Les responsables du comté ont également recommandé aux gens de se protéger des piqûres de moustiques en appliquant des insectifuges contenant des ingrédients enregistrés par l’EPA, comme le DEET, la picaridine, l’IR3535 ou l’huile d’eucalyptus citronné, tout en suivant les instructions sur l’étiquette. Ils ont également suggéré aux gens de porter des chemises à manches longues, des pantalons, des chaussettes et des chaussures lorsque les moustiques sont les plus actifs et de s’assurer que les moustiquaires des fenêtres et des portes sont en bon état.