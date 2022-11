Les autorités du comté de Will ne signalent aucune activité criminelle récente dans la querelle de gangs Outlaws-Mongols – Shaw Local

Les adjoints du shérif du comté de Will n’ont signalé aucun incident impliquant les Outlaws et les Mongols, deux gangs de motards qui se seraient affrontés à Chicago.

Quatre membres du Outlaws Motorcycle Club et un membre du Mongol Nation Motorcycle Club ont été abattus le 6 novembre dans un bar du sud-ouest de Chicago, selon un Rapport du 11 novembre du Chicago Sun-Times.

La fusillade faisait partie d’un conflit en cours où les Mongols s’installent sur le territoire des hors-la-loi à Chicago.

Mercredi, le chef adjoint du shérif du comté de Will, Dan Jungles, a déclaré que le bureau du shérif était au courant des incidents en cours entre les hors-la-loi et les Mongols.

Jungles a déclaré que les députés assistaient régulièrement à des réunions d’application de la loi et à des séances d’information concernant le conflit entre les motards.

“Le bureau du shérif du comté de Will n’a traité aucun incident impliquant les hors-la-loi et les Mongols”, a déclaré Jungles.

Il a déclaré qu’ils continuaient à effectuer des patrouilles régulières au club de motos Outlaws, 1915 E. Washington St., Joliet, et qu’ils continueraient à patrouiller dans le club à l’avenir.

Le pavillon du Outlaws Motorcycle Club à Joliet. Le bureau du shérif du comté de Will n’a traité aucun incident impliquant les hors-la-loi et les Mongols, qui se sont battus les uns contre les autres à Chicago, selon le Chicago Sun-Times. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

À l’exception du 13 novembre 2017, décès de Kaitlyn Kearns, 24 ans, au club-house des Outlaws, les dossiers publiés par le bureau du shérif dans le cadre d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act n’ont montré aucune activité criminelle significative signalée au club-house depuis 2011.

Le 5 mai, un jury a déclaré Jeremy Boshears, 37 ans, coupable d’avoir tiré sur Kearns dans la tête au club-house et d’avoir dissimulé son homicide aux autorités en cachant son corps dans une grange du canton de Kankakee.

Boshears a témoigné au procès et n’a pas réussi à convaincre le jury avec son affirmation selon laquelle Kearns est mort d’une blessure par balle auto-infligée à la tête. Boshears était un membre des Outlaws à l’époque et il a admis avoir caché la mort de Kearns à son frère et aux détectives sous les ordres de ses supérieurs avec les Outlaws.

Bien qu’il n’y ait pas eu de témoins oculaires indépendants de la mort de Kearns, les procureurs ont présenté une montagne de preuves circonstancielles, de preuves matérielles et de témoignages qui, selon eux, indiquaient la culpabilité de Boshears.

Boshears n’a pas encore été condamné dans cette affaire. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue mardi.

Jeremy Boshears témoignant au procès le mercredi 27 avril 2022. Boshears a été reconnu coupable du meurtre de Kaitlyn Kearns en 2017 au club-house des Outlaws dans le canton de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’avocat de Boshears, Chuck Bretz, a demandé d’annuler le verdict du jury ou d’obtenir un acquittement. Une audience sur cette requête n’a pas encore eu lieu.

Selon le rapport du Sun-Timesles Mongols sont basés en Californie et David Santillan, ancien président des Mongols, a déclaré qu’il faisait partie de ceux qui ont décidé d’amener les Mongols à Chicago et qu’il n’avait pas l’intention de provoquer de provocation.

Santillan a été présenté dans un Article du New York Times du 5 juin à propos de membres des Mongols l’accusant d’être un informateur dans une affaire fédérale de racket et de complot en Californie.

Le 6 octobre, un juge fédéral a rejeté l’allégation selon laquelle Santillan était un informateur et a refusé d’annuler les condamnations pour racket et complot, selon le New York Times.