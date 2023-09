Les autorités du Cachemire sous contrôle indien libèrent un religieux musulman clé après des années d’assignation à résidence

SRINAGAR, Inde (AP) — Les autorités indiennes ont libéré un religieux musulman clé après quatre ans d’assignation à résidence et lui ont permis de diriger les prières du vendredi à Srinagar, la principale ville du Cachemire sous contrôle indien, selon les autorités de la mosquée.

Mirwaiz Umar Farooq a été le fer de lance des manifestations contre la domination indienne dans la région contestée. Il a été arrêté avant que l’Inde ne révoque le statut spécial du Cachemire en 2019 et ne plonge le territoire himalayen dans l’incertitude politique.

La décision de 2019 a privé la région de son statut d’État, de sa constitution distincte et des protections héritées en matière de terre et d’emploi.

« Des hauts responsables de la police se sont rendus jeudi à la résidence de Mirwaiz pour l’informer que les autorités ont décidé de le libérer de sa détention et de lui permettre de se rendre à Jamia Masjid pour les prières du vendredi », a indiqué le comité de gestion de la mosquée dans un communiqué.

Les dirigeants séparatistes du Cachemire, dont beaucoup sont assignés à résidence ou détenus par la police, se sont engagés à poursuivre leur lutte et ont refusé de participer à tout dialogue. Ils veulent que New Delhi accepte le Cachemire comme région contestée, libère les prisonniers politiques, abroge les dures lois d’urgence et annonce un plan de démilitarisation du Cachemire.

Le Cachemire est divisé entre l’Inde et le Pakistan depuis que les colonialistes britanniques leur ont accordé l’indépendance en 1947 et tous deux revendiquent la région dans son intégralité. Ils ont mené deux guerres pour son contrôle.

The Associated Press