Les autorités dominicaines inspectent les dégâts causés par la tempête tropicale Franklin après de fortes inondations

SANTO DOMINGO, République dominicaine (AP) — Les autorités de la République dominicaine se sont déployées jeudi dans ce pays des Caraïbes pour évaluer les dégâts que la tempête tropicale Franklin a infligés aux cultures et aux habitations après avoir provoqué de fortes inondations qui ont tué au moins une personne et laissé deux autres portées disparues.

Plus de 670 maisons ont été touchées par la tempête, selon les chiffres préliminaires du gouvernement, et 24 communautés ont été isolées par de fortes pluies.

Les équipes ont évacué plus de 3 300 personnes vers des hauteurs avant la tempête, et 352 autres résidents ont cherché refuge dans des abris gouvernementaux.

Parmi eux se trouvait Domingo Ogando Figuereo, qui s’est réfugié dans un centre communal de la ville de San Cristobal avec sa femme et ses trois enfants.

« Nous espérons que tout se passera bien », a-t-il déclaré en demandant aux autorités d’empêcher le refoulement de l’eau de la rivière Yubaso, près de chez lui.

Cette demande a été reprise par Santa Rosario Rodríguez, une femme au foyer qui s’est rendue dans un refuge avec ses deux filles lorsque la rivière Nigua près de sa maison a commencé à gonfler.

« Quand il se remplit d’eau, il n’a nulle part où aller », a-t-elle déclaré.

La tempête a laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité et plus de 1,6 million sans eau après avoir mis hors service 120 aqueducs.

Jeudi, les écoles, les entreprises et les agences gouvernementales ont rouvert leurs portes alors que la tempête tropicale se déplaçait vers le nord-est du pays.

Jeudi matin, Franklin se trouvait à environ 85 kilomètres à l’est-nord-est de l’île de Grand Turk. Il souffrait de vents maximums soutenus de 50 mph (85 km/h) et se déplaçait vers le nord à 13 mph (20 km/h) à travers les eaux libres.

Franklin devrait se transformer en ouragan au cours des prochains jours, mais ne représente aucune menace pour la terre.

Il s’agit de la septième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre. Une huitième tempête nommée, Gert, s’est dissipée mardi.

Le 10 août, la National Ocean and Atmospheric Administration a mis à jour ses prévisions et a averti que la saison des ouragans de cette année serait supérieure à la normale. Entre 14 et 21 tempêtes nommées sont prévues. Parmi ceux-ci, six à 11 pourraient devenir des ouragans, dont deux à cinq pourraient devenir des ouragans majeurs.

La journaliste d’Associated Press Dánica Coto à San Juan, Porto Rico, a contribué à ce rapport.

Martín Adames Alcántara, The Associated Press