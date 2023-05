Les autorités disent que le tireur du Nouveau-Mexique qui a tué 3 personnes était un lycéen local; cherche toujours un motif – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

FARMINGTON, NM (AP) – Le tireur qui a tué trois personnes et blessé six autres alors qu’il se promenait dans son quartier du nord-ouest du Nouveau-Mexique et tirait apparemment sur des cibles au hasard était un lycéen local de 18 ans, ont annoncé mardi les autorités, notant qu’ils étaient essayant toujours de déterminer le motif de l’attaque.

Beau Wilson vivait dans le quartier de Farmington où il a ouvert le feu lundi, tuant trois femmes, ont annoncé les autorités lors d’une conférence de presse. Les trois étaient Gwendolyn Schofield, 97 ans, sa fille de 73 ans, Melody Ivie, et Shirley Voita, 79 ans, a indiqué la police.

Des témoins et des policiers ont déclaré que Wilson avait traversé le quartier à quelques minutes en voiture du centre-ville de Farmington en pulvérisant des balles jusqu’à ce que la police arrive sur les lieux en quelques minutes et lui tire dessus et le tue.

Le chef adjoint de la police, Baric Crum, a déclaré que Wilson tirait sans discernement sur des véhicules, mais que certaines balles avaient également touché des maisons.

Les autorités tentent toujours de déterminer un motif, mais le chef adjoint de la police, Kyle Dowdy, a déclaré que rien n’amenait encore les enquêteurs à croire que Wilson connaissait l’une des personnes qu’il a abattues.

« Nous sommes assez conf dans le sens où c’était complètement aléatoire », a-t-il déclaré.

Wilson a acheté légalement au moins une des armes qu’il a utilisées en novembre, a déclaré Dowdy.

« Le degré de violence et de brutalité auquel ces personnes ont été confrontées est inadmissible pour moi », a déclaré Dowdy. « Je me fiche de votre âge, je me fiche de ce qui se passe d’autre dans votre vie, tuer trois femmes âgées innocentes qui n’étaient absolument pas en mesure de se défendre sera toujours une tragédie. »

Quatre officiers ont tiré un total de 16 coups sur Wilson, dont l’un des deux officiers blessés lundi, a déclaré le shérif du comté de San Juan, Shane Ferrari.

Le maire Nate Duckett a déclaré mardi que les deux agents des forces de l’ordre blessés – un officier local de Farmington et un officier de police d’État – avaient été soignés et sortis d’un hôpital.

Les agents ont commencé à recevoir des informations faisant état de coups de feu vers 10 h 57 et le premier est arrivé sur les lieux à 11 h 02, a déclaré lundi le chef de la police Steve Hebbe dans un communiqué vidéo. Trois minutes plus tard, le tireur avait été tué.

Joseph Robledo, un tailleur d’arbres de 32 ans, a déclaré qu’il s’était précipité chez lui après avoir appris que sa femme, Jolene, et leur fille d’un an s’étaient réfugiées dans la buanderie lorsque des coups de feu ont retenti. Une balle a traversé la fenêtre et la chambre de sa fille, sans toucher personne.

Jolene Robledo a déclaré qu’elle et sa fille venaient de terminer le petit-déjeuner lorsqu’elle a entendu « pop, pop, pop, pop », ce qu’elle a d’abord pensé être une voiture qui se retournait. Elle a dit qu’ils allaient sortir en courant par la porte arrière jusqu’à ce qu’elle entende une voix masculine qui sonnait juste à l’extérieur de la maison dire le mot f, alors elle a tranquillement fermé la porte et s’est cachée avec sa fille entre la machine à laver et le sèche-linge.

«Je veux dire que c’était fou. J’ai appelé mon mari et il a entendu les coups de feu au téléphone », a-t-elle déclaré. « Il paniquait et j’étais comme ‘ne raccroche pas, ne raccroche pas!' »

Joseph Robledo a déclaré qu’il avait sauté une clôture pour entrer par la porte arrière. Devant, il a trouvé une femme âgée dans la rue qui avait été blessée en passant devant. Elle semblait être tombée de sa voiture, qui continuait de rouler sans elle, a-t-il dit.

« Je suis sorti pour voir parce que la dame était allongée sur la route et pour comprendre ce qui se passait », a déclaré Robledo. Lui et d’autres ont commencé à administrer les premiers soins.

Des voisins ont dirigé un policier qui arrivait vers le suspect.

« Nous disions (à l’officier) : ‘Il est là-bas.’ … Le flic est juste passé à l’action », a déclaré Robledo.

La propre voiture familiale de Robledo a été perforée de balles.

« Nous avons fait des travaux de jardinage toute la semaine dernière. Je remercie juste Dieu que personne n’était dehors devant », a-t-il déclaré. « De toute évidence, les personnes âgées – il n’avait aucune sympathie pour elles. »

Le centre-ville de Farmington, qui se trouve à quelques minutes en voiture du quartier résidentiel où l’attaque s’est produite, a subi une sorte de transformation ces dernières années, avec des cafés et des brasseries surgissant aux côtés d’entreprises vieilles de plusieurs décennies qui vendent de l’artisanat amérindien, des bijoux en argent aux tissages de laine. .

Nick Akins, un enseignant de collège qui vit dans la région où l’attaque s’est produite, a déclaré que c’était un endroit où il fait bon vivre, avec un mélange de maisons, d’appartements en location à court terme et d’églises.

« On ne pense jamais que ça va arriver ici, et tout d’un coup, dans une toute petite ville, ça vient ici », a déclaré Akins.

Mardi, des cercles orange de peinture en aérosol marquaient encore le sol où la police avait recueilli des preuves lors de la fusillade. Les autorités utilisaient des détecteurs de métaux pour fouiller l’herbe devant l’une des églises le long de la rue où des coups de feu ont éclaté.

À l’approche de la nuit lundi, des dizaines de personnes se sont rassemblées à l’église Hills, à quelques kilomètres (miles) du lieu de l’attaque, pour prier au pied d’une grande croix en métal. Le pasteur principal Matt Mizell a parlé de vivre dans un « monde sombre et brisé », mais a dit à la foule qu’il y avait encore de l’espoir et a demandé à Dieu de leur donner de la force.

Les politiciens ont également pesé sur l’attaque.

Le maire Nate Duckett a déclaré dans un communiqué que la fusillade « nous a laissés sous le choc de l’angoisse et de l’incrédulité ».

La gouverneure Michelle Lujan Grisham a déclaré dans un communiqué qu’elle priait pour les familles des personnes tuées et que cela « rappelle encore un autre rappel de la façon dont la violence armée détruit des vies dans notre État et notre pays chaque jour ».

La représentante Teresa Leger Fernandez, une démocrate qui représente la région au Congrès, a déclaré dans un message sur Facebook que «notre beau Nuevo Mexico n’est pas à l’abri des fusillades de masse qui se produisent à travers le pays – Every. Seul. Jour. »

« Je loue les héros qui se sont mis en danger pour arrêter la violence. Je prie pour le rétablissement rapide des blessés et pour les familles de ceux que nous avons perdus », a-t-elle déclaré.

