Les autorités disent que le détenu qui s’est échappé de la prison de Pennsylvanie est dangereux et possède des compétences de survie – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Les autorités de Pennsylvanie recherchent un détenu « dangereux » doté de compétences de survie qui, selon elles, s’est échappé de la prison du comté de Warren en s’élevant sur un équipement d’exercice et en sortant de la cour de la prison par un toit en métal, a déclaré vendredi un porte-parole du comté lors d’une conférence de presse.

La police de la ville de Warren a déclaré dans publications sur les réseaux sociaux que vendredi, les autorités ont découvert que le détenu Michael Charles Burham – qui était détenu pour incendie criminel et cambriolage et était suspect dans une enquête pour homicide – s’était échappé.

La police de Warren a déclaré que Burham « était également associé au détournement de voiture et à l’enlèvement d’un couple local alors qu’il tentait d’échapper à la capture ».

« Il est considéré comme très dangereux, et le public est invité à être vigilant et à signaler tout ce qui sort de l’ordinaire », selon la police.

Burham a été vu pour la dernière fois portant une combinaison à rayures orange et blanches, une veste en jean et des chaussures crocos, a déclaré la police de Warren.

En plus de fouiller à pied et avec des unités K-9, les forces de l’ordre utilisent également des véhicules tout-terrain, des véhicules tout-terrain utilitaires, des drones et un avion, a déclaré la porte-parole du comté de Warren, Cecile Stelter.

Warren se trouve dans le nord de la Pennsylvanie, à environ 18 miles de Jamestown, New York. Il se trouve juste à l’extérieur de la forêt nationale d’Allegheny.

« Nous n’avons aucune indication qu’il soit aidé par qui que ce soit à ce stade, mais il est familier [with] la région et… il est un survivaliste et a des compétences de survie », a déclaré Stelter.

« En ce moment, je crois que toutes les ressources sont concentrées sur la récupération et la sécurité du public », a déclaré Stelter. « Nous ne voulons pas que les gens s’engagent avec lui de quelque manière que ce soit. »

L’État fédéral et les autorités locales, y compris la police de Jamestown, New York, s’efforcent d’appréhender le détenu évadé, a déclaré la police de Warren.

CNN a contacté diverses autorités pour obtenir des commentaires.

La police de l’État de Pennsylvanie aide à la recherche, mais reportée à la publication Facebook de la police de la ville de Warren, car le service de police de la ville est l’agence principale.

La police de l’État de New York s’en est remise aux autorités de Pennsylvanie, mais a déclaré qu’elle travaillait avec le bureau du shérif du comté de Chautauqua pour aider l’enquête.

Lorsqu’il a été joint par téléphone, un représentant de la prison du comté de Warren a refusé de commenter.

