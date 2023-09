Les autorités d’Hawaï recherchent un homme armé d’une arme de poing après qu’il s’est battu sur une base militaire et qu’il s’est enfui

HONOLULU (AP) — Les autorités d’Hawaï recherchaient un homme qui s’était enfui avec une arme de poing après s’être battu jeudi alors qu’il tentait de parler à des soldats dans une base militaire, ont indiqué des responsables.

Aucun coup de feu n’a été tiré, mais l’armée a traité la situation comme une « situation de tir actif » et deux bases militaires d’Oahu ont été fermées pendant plusieurs heures, a déclaré Michael Donnelly, porte-parole de la garnison de l’armée américaine à Hawaï.

L’armée a émis un ordre de mise à l’abri sur place pour la caserne Schofield, qui a ensuite été levée. L’armée travaillait avec le département de police d’Honolulu pour retrouver le suspect, qui était toujours en liberté, a déclaré Donnelly.

L’armée a déclaré que l’homme mesurait 177 centimètres (5 pieds 10 pouces), portait une chemise aloha et un jean et avait une coupe de cheveux de type mohawk.

L’homme a été vu pour la dernière fois près du commissaire Schofield à vélo.

Il « essayait prétendument de parler avec des soldats », a déclaré Donnelly. « Je ne sais pas s’il faisait du troc ou s’il vendait des choses, mais quelqu’un l’a confronté et ils se sont battus. Il y avait une arme de poing, visible.

L’aérodrome voisin de Wheeler Army a également été fermé, tout comme deux écoles publiques de Schofield : Daniel K. Inouye Elementary et Solomon Elementary. L’incident s’est produit vers 14h30, alors que les enfants partaient pour la journée et que le personnel, les élèves et les parents étaient enfermés à l’intérieur.

La caserne Schofield se trouve à environ 32 kilomètres au nord d’Honolulu. Il accueille la 25e division d’infanterie et le 8e commandement de maintien en puissance du théâtre.

L’aérodrome militaire de Wheeler, juste à côté, abrite la Garde nationale aérienne d’Hawaï et le quartier général de la garnison de l’armée américaine à Hawaï.

Environ 60 000 personnes se trouvent à Schofield, dont des soldats, des civils, des ouvriers, des entrepreneurs et des familles. Combinée avec Wheeler, la population s’élève à plus de 90 000 habitants.

Jennifer Sinco Kelleher et Audrey Mcavoy, Associated Press