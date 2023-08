Les autorités d’Hawaï publient la liste de 388 personnes portées disparues après les incendies de forêt à Maui

Les noms de 388 personnes portées disparues à la suite de l’incendie de forêt dévastateur à Hawaï ont été publiés par les autorités de l’île de Maui.

Le liste des personnes connues qui seraient portées disparues suite à l’incendie a été compilée par le FBI, qui a déclaré mardi qu’environ 1 000 à 1 100 personnes figuraient sur une liste plus provisoire de personnes portées disparues.

« Nous publions cette liste de noms aujourd’hui parce que nous savons qu’elle facilitera l’enquête », a déclaré John Pelletier, chef de la police de Maui.

« Nous savons également qu’une fois que ces noms seront publiés, cela peut causer et causera de la douleur aux personnes dont les proches sont répertoriés. Ce n’est pas une chose facile à faire, mais nous voulons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour rendre cette enquête aussi complète et approfondie que possible.

Bien qu’il y ait eu une fluctuation du nombre de morts présumés dans l’incendie, le bilan officiel des victimes de l’incendie du 8 août, qui a rasé la majeure partie de la ville côtière historique de Lahaina, s’élève toujours à 115.

Les équipes de l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema), composées de chiens cadavres entraînés à identifier l’odeur de décomposition humaine, fouillent la zone depuis des semaines, essayant essentiellement de faire du porte-à-porte. Les équipes ont fouillé les décombres de la ville et ont fait de sombres découvertes de fragments d’os et de parties de corps. Les équipes ont fouillé 100 % des résidences à un étage de la ville, ont rapporté les autorités cette semaine.

Le comté de Maui a déclaré qu’un total de 46 personnes avaient été identifiées, Tony Takafua, sept ans, identifié jeudi, devenant ainsi le premier enfant victime confirmé de l’incendie. Il est à craindre que bon nombre des victimes soient des enfants. La plupart des personnes identifiées jusqu’à présent étaient des personnes âgées. Parmi eux se trouvait Joe Schilling, 67 ans, décédé après être resté pour aider les voisins de son complexe de logements pour personnes âgées à échapper aux flammes. la famille a dit.

L’incendie a été attisé par les vents d’un cyclone soufflant à des centaines de kilomètres et alimenté par les récentes conditions de chaleur et de sécheresse, aggravées par la crise climatique, ainsi que par la prolifération d’herbes inflammables et non indigènes.

Un autre coupable a été allégué jeudi par le comté de Maui, avec une poursuite intentée contre Hawaiian Electric pour avoir laissé l’incendie s’allumer. Le procès affirme qu’une mauvaise gestion « intentionnelle et malveillante » des lignes électriques a causé la catastrophe, le service public étant accusé d’ignorer les avertissements concernant des conditions météorologiques sujettes aux incendies.

Hawaiian Electric s’est dite « déçue que le comté de Maui ait choisi cette voie litigieuse alors que l’enquête est toujours en cours ».

L’incendie de forêt, la catastrophe la plus meurtrière à avoir frappé les États-Unis depuis au moins un siècle, a laissé une énorme tâche pour reconstruire Lahaina et s’occuper des personnes déplacées, qui font face à un chagrin et à un traumatisme immenses alors qu’elles sont aux prises avec la mort de leurs proches et de leurs voisins. ainsi que la perte de leurs maisons et de leur communauté.

Joe Biden, qui a visité la ville paralysée cette semaine, a déclaré que « la dévastation est écrasante », mais que le gouvernement fédéral apporterait son aide « aussi longtemps qu’il le faudra ».