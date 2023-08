Les autorités demandent des échantillons d’ADN aux proches des personnes disparues

Ô n mardi, Les autorités hawaïennes ont exhorté les membres de la famille fournir des échantillons d’ADN qui pourraient aider identifier les proches disparus dans les incendies de forêt. Il reste encore plus de 1 000 personnes portées disparues après les Etats-Unis L’incendie de forêt le plus meurtrier depuis plus d’un siècle a ravagé Maui .

La liste des personnes disparues du FBI indique qu’il y avait entre 1 000 et 1 100 personnes non identifiées mardi, contre 850 la veille, mais avec seulement 104 échantillons d’ADN prélevés sur des membres de la famille, les autorités affirment avoir peu d’espoir d’identifier les restes. « Près des trois quarts des restes qui ont été testés pour l’ADN jusqu’à présent ont généré des résultats ADN consultables », a déclaré Julie French, qui aide à identifier les restes, lors d’une visite. conférence de presse mardi. « Nous avons besoin que les membres de la famille se manifestent et fassent don de leurs échantillons afin que nous puissions les comparer aux profils ADN que nous avons déjà générés à partir des restes. »

Le Centre d’assistance aux familles collecte les échantillons d’ADN, et le procureur de Maui, Andrew Martin, responsable du centre, a déclaré lors de la conférence que les gens n’avaient pas à craindre d’être enregistrés dans une base de données gérée par le gouvernement. Lui et French ont déclaré que les membres de la famille également n’ont pas à s’inquiéter que leur statut d’immigrant ou leur citoyenneté soit révisé, affirmant que l’ADN ne sera utilisé qu’à des « seules fins de comparaison ». Martin a poursuivi : « Ce que nous voulons faire — tout ce que nous voulons faire — c’est aider les gens à localiser et à identifier leurs proches portés disparus.

Les incendies de forêt se sont propagés dans toutes les zones de Maui il y a deux semaines, couvrant des milliers d’acres de terrain et détruisant de fait la ville historique de Lahaina. Les autorités ont déclaré avoir fouillé 100 % des propriétés résidentielles à un étage de la zone décimée et ont confirmé que 115 personnes étaient mortes dans les incendies lundi. On ne sait toujours pas combien de personnes ont survécu aux incendies mais n’ont pas pu retrouver leurs proches, ni combien de personnes ont tragiquement péri dans les incendies. Les responsables du comté de Maui affirment qu’ils ont 341 membres du personnel d’urgence qui fouillent la zone, avec 50 chiens pour aider aux efforts de recherche.

La police de Maui est confrontée à des difficultés supplémentaires pour confirmer la liste des personnes disparues et, dans certains cas, elle n’a reçu que des noms partiels. Le chef de police John Pelletier a déclaré lors de la conférence qu’une autre préoccupation concernait la possibilité de noms en double dans leurs dossiers.

«Nous voulons obtenir une liste vérifiée», a déclaré Pelletier. « Sur les 1 100 noms à l’heure actuelle, nous savons qu’il y a une marge dans laquelle certains d’entre eux n’ont que des prénoms et il n’y a pas de numéro de contact. Il y a donc eu un ‘John a disparu’, et quand nous essayons de rappeler qui a dit cela, personne ne répond », a-t-il déclaré. « Et donc nous essayons de nettoyer cela pour le rendre aussi précis que possible. »

Il a ajouté : « Si vous sentez qu’un membre de votre famille est porté disparu, donnez l’ADN. Faites le rapport. Voyons cela. Un nom sans rappel n’aide personne.