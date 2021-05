Les autorités de TN arrêtent le tournage de Bigg Boss Malayalam et scellent le studio après que 3 travailleurs ont été testés positifs au COVID | Actualités télévisées

Chennai: Le tournage de l’émission de téléréalité « Bigg Boss » en malayalam dans un studio ici a été annulé, les candidats expulsés et l’installation a été scellée après que trois travailleurs invités aient été testés positifs pour le coronavirus, a déclaré la police jeudi.

Les responsables du département de la santé ont inspecté les locaux d’EVP Film City ici, où le tournage s’est déroulé avec la participation de 240 travailleurs et techniciens en plus des « acteurs et actrices » et des tests ont révélé que trois travailleurs originaires du Jharkhand et de l’Uttar Pradesh étaient positifs pour le COVID-19.

Une enquête a été menée par des responsables des revenus et de la police sur le tournage de l’émission pendant la pandémie et sur la violation des normes de verrouillage de deux semaines (à partir du 10 mai) dans le Tamil Nadu, a indiqué la police dans un communiqué.

Par la suite, les autorités ont ordonné aux organisateurs de l’émission, qui devait s’achever le 6 juin, d’annuler immédiatement le tournage et ont également expulsé les travailleurs, les acteurs, les actrices et les travailleurs des lieux.

En outre, les sols des studios utilisés pour le tournage ont été verrouillés et scellés par les autorités et une enquête est en cours, a indiqué la police.