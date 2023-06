Les autorités de l’ouest du Mexique trouvent des dizaines de sacs contenant des restes humains

MEXICO CITY (AP) – Les autorités de l’ouest du Mexique ont déclaré aux familles de huit jeunes disparus que parmi les restes humains retrouvés dans des dizaines de sacs dans une gorge à la périphérie de Guadalajara, certains semblaient initialement correspondre aux caractéristiques de certains des jeunes disparus .

Le bureau du procureur de l’État de Jalisco a déclaré jeudi soir dans un communiqué que la récupération des restes dans la gorge se poursuit, tout comme l’identification.

Les sacs ont été retrouvés cette semaine sous un belvédère forestier, a indiqué le parquet. Les pompiers et la protection civile ont travaillé avec un hélicoptère pour récupérer les restes de la gorge et ont prévu de continuer au cours des prochains jours.

Les autorités recherchaient huit jeunes qui avaient été portés disparus la semaine dernière lorsqu’ils ont trouvé le site, mais on ne savait toujours pas s’ils faisaient partie des restes retrouvés. Le bureau du procureur de l’État a déclaré avoir enquêté sur le site après avoir reçu un rapport sur d’éventuelles parties du corps.

Il y a plus de 110 000 personnes portées disparues au Mexique, et Jalisco est l’État avec le nombre le plus élevé, à 15 000, selon les données du gouvernement fédéral. Il y a aussi des milliers de restes non identifiés dans les morgues et les cimetières.

The Associated Press