Les autorités de l’Oregon affirment que les décès de quatre femmes en trois mois sont liés

SALEM, Oregon (AP) – La mort de quatre femmes dont les corps ont été retrouvés au cours de trois mois à ou près de Portland, Oregon, est liée, et au moins une personne d’intérêt a été identifiée, ont annoncé lundi les autorités.

Le bureau du procureur du comté de Multnomah à Portland, dans l’Oregon, affirme qu’aucune accusation n’a été portée contre qui que ce soit, mais que la communauté n’est actuellement pas en danger. Les médias locaux ont rapporté qu’un homme est en garde à vue.

Les corps des femmes ont été retrouvés à Portland et dans les villes voisines de Gresham et Milwaukie à partir de février, le dernier ayant été retrouvé en mai. Les autorités ont déclaré que le médecin légiste de l’État n’avait déterminé la cause ou le mode de décès d’aucune des femmes.

Les autorités n’ont pas utilisé le mot « tueur en série » pour annoncer le lien entre les décès.

« Les enquêteurs et les procureurs de plusieurs organismes chargés de l’application des lois ont travaillé en collaboration … et ils ont déterminé qu’il existe des liens entre quatre affaires : Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster et Ashley Real », a déclaré le bureau du procureur.

Andrew Selsky, l’Associated Press