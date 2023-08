Les autorités de l’Oklahoma désignent le tueur de BTK comme le « principal suspect » dans au moins deux affaires non résolues.

Le tueur en série BTK a été désigné « principal suspect » dans au moins deux affaires non résolues, dont une en Oklahoma qui a conduit les autorités à creuser cette semaine près de son ancienne propriété du Kansas à Park City, ont annoncé mercredi les autorités.

Comté d’Osage, Oklahoma, le sous-shérif Gary Upton a déclaré mercredi à l’Associated Press que l’enquête visant à déterminer si Dennis Rader était responsable de crimes supplémentaires avait commencé avec le réexamen l’année dernière de la disparition de Cynthia Kinney à Pawhuska en 1976. L’affaire, qui a fait l’objet d’enquêtes sporadiques au fil des années, a été rouverte en décembre.

Upton a déclaré que l’enquête « a découlé de là » sur d’autres cas de meurtres et de personnes disparues non résolus.

«Nous sommes assis juste de l’autre côté de la frontière entre le Kansas et Wichita, qui est son terrain de prédilection. Et donc oui, nous avons suivi des pistes basées sur nos enquêtes et avons simplement dévoilé d’autres personnes disparues et des meurtres, des homicides non résolus qui pourraient pointer vers BTK », a-t-il déclaré.

Upton a déclaré qu’un autre cas en cours de réexamen est celui du décès de Shawna Beth Garber, 22 ans, dont le corps a été découvert en décembre 1990 dans le comté de McDonald, dans le Missouri. Une autopsie a révélé qu’elle avait été violée, étranglée et attachée avec différents liens environ deux mois avant que son corps ne soit retrouvé. Ses restes n’ont été identifiés qu’en 2021.

Rader, un inspecteur du code municipal du Kansas, a été arrêté en février 2005, un an après avoir repris les communications avec la police et les médias après s’être tus des années plus tôt. Dans des communications antérieures, il s’était donné le surnom de BTK – pour « lier, torturer et tuer ».

Rader, aujourd’hui âgé de 78 ans, a finalement avoué 10 meurtres dans la région de Wichita, située à environ 144,84 kilomètres au nord de Pawhuska. Les crimes se sont produits entre 1974 et 1991.

Il a été condamné en août 2005 à 10 peines consécutives de prison à vie. Le Kansas n’avait pas la peine de mort au moment des meurtres. Sa première date de sortie possible est indiquée pour l’année 2180.

Un message téléphonique d’Associated Press sollicitant des commentaires du bureau du shérif du comté de McDonald n’a pas été immédiatement renvoyé mercredi.

Upton a refusé de dire combien d’autres cas de personnes disparues et d’homicides sont en cours de réexamen.

« À ce stade », a-t-il déclaré plus tard dans un communiqué de presse, « Dennis Rader est considéré comme l’un des principaux suspects dans ces affaires non résolues, y compris l’affaire Cynthia Dawn Kinney de Pawhuska. » Le communiqué de presse n’indique pas spécifiquement si Rader est l’un des principaux suspects dans la mort de Garber, mais il a déclaré plus tard à l’AP qu’il était l’un des principaux suspects dans deux affaires et « peut-être plus ».

Aucune information n’a encore été publiée sur ce que la perquisition effectuée mardi à Park City a révélé. Upton les a décrits dans le communiqué de presse uniquement comme des « éléments d’intérêt ». Le communiqué indique que les éléments seront soumis à un examen approfondi afin de déterminer leur pertinence potentielle.

Upton a également déclaré que son département travaillait avec le Kansas Bureau of Investigation. Le KBI n’a pas immédiatement répondu à un message électronique de l’AP sollicitant des commentaires.

Phil Bostian, le chef de la police de la banlieue de Wichita à Park City, a déclaré à KAKE-TV que le comté d’Osage les avait appelés par courtoisie et leur avait dit qu’ils avaient demandé aux travaux publics de déplacer du ciment et de creuser un peu.

La police n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique de l’AP sollicitant des commentaires.

Le Conseil de défense des indigents de l’État du Kansas n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique demandant si Rader avait toujours un avocat pour le représenter.

La fille de Rader, Kerri Rawson, a déclaré au Wichita Eagle qu’elle avait travaillé avec les enquêteurs cet été en rencontrant son père en personne et en communiquant avec lui pour la première fois depuis des années. Rawson a déclaré à Fox News qu’elle pensait que les enquêteurs recherchaient des objets liés aux cas non résolus que Rader aurait pu conserver et enterrer sur sa propriété sous un hangar métallique qu’il a construit. Le hangar et l’ancienne maison de Rader ont été rasés.

Rawson a déclaré qu’elle avait également demandé aux enquêteurs de vérifier où Rader avait enterré le chien de la famille. Elle a dit qu’elle espère que les enquêteurs pourront déterminer si son père est lié à l’une de ces autres affaires. « Je ne suis toujours pas sûre à 100 % que mon père ait commis d’autres actes à ce stade », a-t-elle déclaré au journal, ajoutant : « Si mon père a fait du mal à quelqu’un d’autre, nous avons besoin de réponses. »

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le nom de famille du sous-shérif est Upton, et non Upston.

Heather Hollingsworth et Summer Ballentine, Associated Press