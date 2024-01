Les autorités de l’Illinois recherchent un homme soupçonné d’être responsable de huit morts par balle près de Chicago

Sept personnes étaient mortellement abattu dans deux maisons de l’autre côté de la rue à Joliet, Illinoisune ville située à environ 35 miles au sud-ouest de Chicago, et la police recherche un suspect qui, selon elle, a également joué un rôle dans une autre fusillade mortelle, ont annoncé les autorités lundi soir.

Les autorités recherchent un suspect qu’elles considèrent armé et dangereux. Romeo Nance, 23 ans, conduit une Toyota Camry rouge immatriculée dans l’Illinois Q730412, a déclaré le chef du département de police de Joliet.

La police n’a fourni aucun détail sur l’identité des sept victimes retrouvées dans les maisons.

Deux victimes ont été découvertes lundi alors que les adjoints du shérif du comté de Will partaient à la recherche de ce véhicule dans le cadre de deux fusillades dimanche, dont une au cours de laquelle un homme a été tué. Ils se sont rendus à la dernière résidence connue de Nance, mais personne n’a répondu, ont indiqué les autorités.

Les agents se sont ensuite rendus dans une résidence voisine parce qu’ils savaient que les occupants des deux maisons étaient liés, a déclaré le chef adjoint du shérif, Dan Jungles.

Ils ont découvert deux victimes dans cette maison. Cinq autres personnes ont été retrouvées dans la maison où les députés s’étaient rendus initialement, a déclaré Jungles.

NBC Chicago ont rapporté que les maisons se faisaient face sur des côtés opposés de la route.

Le chef de la police de Joliet, Bill Evans, a déclaré que les deux scènes dans le pâté de maisons 2 200 de West Acres Road étaient les plus grotesques qu’il ait vues.

“Je suis policier depuis 29 ans”, a-t-il déclaré, “et c’est probablement la pire scène de crime à laquelle j’ai été associé.”

En savoir plus

“Toute personne ayant des informations concernant Nance et ce véhicule est encouragée à contacter les forces de l’ordre locales”, a indiqué le département de Joliet dans un communiqué.

Le bureau du shérif du comté de Will a déclaré que la Camry était un « véhicule suspect » aperçu à proximité de fusillades consécutives dimanche après-midi. Joliet se trouve dans le comté de Will.

Recommandé

Lors de l’une des attaques de dimanche, un homme de 28 ans décrit comme un immigrant nigérian a été retrouvé touché à la tête à l’extérieur d’un complexe d’appartements du township de Joliet, surveillé par le bureau du shérif. Il a été déclaré mort à l’hôpital, selon le communiqué.

La victime a été identifiée lundi après-midi par le bureau du coroner du comté de Will comme étant Toyosi I. Bakare. Il a déclaré qu’il était “la victime apparente d’un homicide”, mais a ajouté que la cause exacte et les modalités étaient encore à venir.

Lors de l’autre fusillade de dimanche, environ 10 minutes plus tôt, un homme de 42 ans a été touché à la jambe et hospitalisé avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a indiqué le bureau du shérif. Il n’a pas été identifié.

Jungles a décrit Nance comme suspect dans les deux attaques.

Les autorités ont déclaré que les attaques de dimanche et de lundi étaient liées d’une manière ou d’une autre. Ils ont déclaré qu’ils ne voulaient pas compromettre leur enquête en divulguant trop de détails.

“Il connaît les victimes”, a déclaré Evans, parlant de Nance et des victimes de lundi.

Aucun motif n’était disponible.