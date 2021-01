Le mémorial allemand de l’ancien camp de concentration nazi de Buchenwald a dû émettre un avertissement bizarre, disant aux gens de respecter les morts, car certains sont apparemment allés faire des promenades en traîneau sur les fosses communes.

Dans une déclaration sur son site Web, la Fondation des mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora a averti que «Des cas de troubles à la paix des morts dus aux activités de sports d’hiver à proximité du complexe funéraire seront signalés.»

Il a appelé les gens à se comporter de manière à préserver la dignité du site, qui, il y a des décennies, était un lieu d’exécutions pour des milliers de détenus.

Pendant ce temps, ces derniers jours, de nombreux amateurs de sports d’hiver ont visité le mémorial et certaines des pistes de luge.«S’est terminé sur les tombes»Jens-Christian Wagner, le directeur de la fondation, a déclaré à Der Spiegel. Wagner a déclaré qu’il comprend que les gens en ont assez des verrouillages actuels de Covid-19 et veulent passer du temps libre à l’extérieur. Cela ne peut cependant être une excuse pour faire de la luge au mémorial, a-t-il déploré.

Aussi sur rt.com Des pavés en l’honneur des victimes nazies déterrés et jetés à un dépotoir en Allemagne

Les nazis ont emprisonné près de 280000 personnes dans le camp de concentration de Buchenwald sur la colline d’Etersberg près de Weimar entre 1937 et 1945, et dans 139 camps satellites.

Plus de 56 000 détenus y sont morts des suites de la torture, des expériences médicales et de l’émaciation, dont la majorité étaient des Juifs, des Sintis et des Roms, des militants de la résistance et des homosexuels.

En avril 1945, des milliers de prisonniers ont pris d’assaut les tours de guet et ont pris le contrôle du camp, les troupes américaines entrant dans le camp de la mort peu de temps après. Dwight D. Eisenhower, le commandant en chef des forces alliées, a déclaré: « Rien ne m’a jamais ébranlé comme ce spectacle. »

Aujourd’hui, le camp sert de lieu d’apprentissage et de mémoire, avec des expositions, des archives et une bibliothèque.

Aussi sur rt.com Près de 11% des milléniaux américains et de la génération Z pensent que les Juifs ont causé l’Holocauste, selon une nouvelle enquête inquiétante

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!