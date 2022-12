Les autorités de LA laisseront une fille s’occuper d’une licorne si elle remplit 5 conditions – et si elle en trouve une

Une fille nommée Madeline, avec une imagination débordante et une conscience remarquable de la façon dont la bureaucratie peut anéantir ses rêves, a réalisé son souhait lorsqu’elle a demandé aux autorités de contrôle des animaux de Los Angeles une licence pour posséder une licorne – si elle est capable d’en trouver une.

Le premier permis du genre était cependant assorti de conditions : la créature mythique doit être suffisamment exposée à la lumière du soleil, aux rayons de lune et aux arcs-en-ciel et faire polir sa corne au moins une fois par mois avec un chiffon doux.

La directrice Marcia Mayeda du Département des soins et du contrôle des animaux du comté a envoyé à la jeune fille une étiquette en métal rose en forme de cœur avec l’inscription “Permanent Unicorn License” dessus, ainsi qu’une poupée licorne blanche floue avec des oreilles roses, des sabots violets et un Corne d’argent.

La réponse du département est venue après que la jeune fille lui ait écrit une brève lettre le mois dernier : “Cher comté de LA, j’aimerais votre approbation si je peux avoir une licorne dans mon jardin si je peux en trouver une.”

Mayeda a félicité la jeune fille pour son “sens de la responsabilité des propriétaires d’animaux de compagnie pour demander la permission à l’avance” et pour avoir réfléchi “aux exigences de fournir un foyer aimant aux animaux”.

L’agence a publié des images de la correspondance, de la licence, du médaillon et du jouet en peluche sur ses comptes de médias sociaux, le nom de famille de la fille étant masqué.

Ses cinq conditions pour posséder une licorne exigent également que toute étincelle ou paillettes saupoudrées sur l’animal soit non toxique et biodégradable, et qu’il soit nourri de pastèque au moins une fois par semaine.