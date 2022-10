Les autorités de Kyiv réparent les dommages causés par les missiles alors que les habitants se préparent aux pannes d’électricité

KYIV, Ukraine – Alors que Kyiv fait face à des pannes d’électricité, les autorités se sont précipitées mardi pour réparer les dégâts causés par un barrage de missiles russes qui ont percuté le cœur de la capitale ukrainienne, dans une escalade significative de la guerre de près de huit mois qui a attiré condamnation internationale de Moscou. De nombreux habitants de Kyiv se sont précipités mardi pour faire tous les préparatifs possibles avant d’éventuelles coupures d’électricité, de chauffage et d’eau – craignant que les frappes de missiles, qui ont tué au moins 20 personnes à travers l’Ukraine lundi, ne soient un sombre prélude à ce à quoi ils seront confrontés à plusieurs reprises. dans les mois à venir.

L’attaque, qui, selon le président russe Vladimir Poutine, était une représailles à une explosion survenue le week-end dernier sur le pont de Crimée, ciblait des centrales électriques et d’autres infrastructures critiques, et a souligné la vulnérabilité persistante des villes ukrainiennes malgré une augmentation de l’aide militaire occidentale depuis le 24 février de Poutine. invasion.

S’adressant aux dirigeants du Groupe des Sept par liaison vidéo mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa propre appréhension quant aux intentions de la Russie dans les mois à venir, et il a de nouveau plaidé auprès des dirigeants des économies démocratiques avancées du monde pour des systèmes de défense aérienne plus avancés.

Alors même qu’ils commençaient à se préparer aux mois difficiles à venir, les habitants de Kyiv ont exprimé leur détermination et leur résolution.

Olga Sali, qui surveillait le cratère béant laissé par une bombe russe près d’une aire de jeux dans l’un des parcs centraux de la ville, a déclaré qu’elle venait de déposer sa fille de 10 ans à l’école lundi matin avant que les premiers missiles ne frappent. Terrifiée, elle se précipita vers un abri souterrain.

Mais mardi, lorsque l’alerte aérienne a retenti à nouveau – lors d’une autre attaque qui, selon les autorités, a été contrecarrée par les défenses aériennes – Sali est resté sur place. “C’est dommage tout ce qui s’est passé dans notre pays”, a-t-elle déclaré. Mais : « Nous avons décidé de rester ici, car c’est chez nous.

À Kyiv, les autorités ont déclaré qu’elles s’efforçaient de protéger les infrastructures vitales tout en reconnaissant les limites de ce qu’elles pourraient faire sans défenses aériennes plus complètes pour la ville d’environ 3 millions d’habitants en temps de guerre.

Des responsables ont déclaré que 83 missiles avaient été tirés lundi sur différentes régions de l’Ukraine et qu’environ la moitié d’entre eux avaient été abattus.

En réponse à l’attaque, l’enseignement en personne à Kyiv a été suspendu pour le reste de la semaine. Et dans toute la région de la capitale, la police a déclaré qu’elle augmentait ses patrouilles en prévision des coupures de courant du soir, a déclaré le chef de la police régionale de Kyiv, Andriy Nebitov.

Les grèves de lundi ont créé « un certain déficit » de capacité énergétique à Kyiv, la compagnie d’électricité de la ville dit après les attentats.

Pour aider à alléger la pression sur le réseau, le service public a annoncé des pannes de courant pouvant durer jusqu’à quatre heures dans tous les secteurs de la ville. Il a demandé aux gens de s’abstenir d’utiliser des machines à laver et d’autres appareils à forte demande pendant les heures de pointe, et les a également exhortés à garder les appareils chargés autant que possible compte tenu des coupures de service probables. Le service de l’eau a également été interrompu temporairement dans certaines régions.

Des grèves supplémentaires mardi ont privé d’électricité un tiers de la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, et des parties de la ville sans eau, a rapporté le maire Andriy Sadovyi sur Telegram. Une centrale électrique dans la région de Vinnytsia, au sud-ouest de Kyiv, a été touchée deux fois mardi, ont indiqué des responsables, la deuxième attaque ayant blessé au moins six ouvriers qui effectuaient des réparations après la grève précédente.

Le major de Kyiv Vitali Klitschko a décrit l’immense ampleur des défis auxquels son administration est actuellement confrontée pour maintenir les services publics, l’éducation, les soins médicaux et les transports publics pour une ville qui pourrait bien subir un siège aérien soutenu.

Contrairement au début de la guerre, lorsque la Russie a frappé des zones à l’extérieur du centre-ville alors qu’elle organisait une tentative ratée de s’emparer de la capitale, les attaques de lundi visaient le cœur historique, commercial et gouvernemental de Kyiv.

Klitschko a déclaré que les défis ne feraient qu’augmenter pendant l’hiver, lorsque le froid intense de l’Ukraine rendra l’impact d’éventuelles coupures de courant plus douloureux pour les habitants. Plus des trois quarts des bâtiments de Kyiv sont reliés à un système de chauffage central alimenté au gaz, qui peut être perturbé par des explosions.

Dans une interview mardi, Klitschko a dénoncé les attaques contre des sites civils et des infrastructures vitales.

“La guerre a des règles claires”, a-t-il dit, que la Russie a violées. Klitschko a déclaré que les dirigeants russes essayaient “de rendre les gens impuissants sans services, mais cela ne réussit pas”.

Le maire a opposé la frappe russe sur un pont en grande partie en verre dans le centre de Kyiv – une attraction touristique connue sous le nom de «pont Klitschko» en raison de son implication dans sa construction – avec l’explosion sur le pont de Crimée, une liaison routière et ferroviaire vitale entre la Russie continentale et la Crimée occupée, que la Russie a utilisée comme voie d’acheminement d’armes, d’équipements et d’autres fournitures pour ses troupes en Ukraine.

L’Ukraine n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité de cette attaque, mais Poutine a blâmé les services spéciaux du pays et a mis en garde lundi contre de nouvelles frappes de missiles en cas d’autres attaques de l’Ukraine.

Klitschko a décrit le pont de Crimée comme une cible militaire car il a été utilisé pour déplacer des ressources militaires, et il a noté avec satisfaction que le pont de Kyiv n’avait subi que des dommages mineurs lors de l’attaque de Poutine. “C’est un signal qu’ils sont faibles”, a-t-il dit.

Déjà, la ville prévoit des points de chauffage mobiles comme secours pour aider les hôpitaux et les écoles pendant les pannes. Entre-temps, le gouvernement américain a annoncé qu’il fournirait à l’Ukraine 55 millions de dollars d’aide « à l’hivernage » pour réparer les réseaux de chauffage et aider les Ukrainiens à se préparer à affronter le froid à venir.

Lors d’une visite à Kyiv la semaine dernière, Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international, s’est jointe à Klitschko pour visiter un projet financé par les États-Unis visant à reconstruire et à moderniser les conduites de chauffage endommagées par une précédente frappe russe.

Certains habitants de Kyiv n’attendent pas l’hiver pour agir. Mardi, dans un magasin d’électronique, les briques d’alimentation externes pour téléphones portables étaient presque épuisées quelques heures seulement après l’ouverture du magasin à la suite d’une alerte aérienne prolongée ce matin-là.

Oleksandr Petrenko, un vendeur, a déclaré que les chargeurs étaient la plus grande demande des clients, suivis des radiateurs électroniques, et il a déclaré que le magasin risquait de manquer. Dans la cuisine du magasin, même de nombreux employés parlaient d’acheter des briques pour eux-mêmes.

“Parce que qui aurait pensé que nous allions rencontrer des problèmes d’électricité ici à Kyiv il y a encore deux jours?” dit Petrenko. “Mais l’attaque d’hier contre Kyiv a changé la demande.”

Petrenko, 25 ans, a ignoré la possibilité de nouvelles attaques russes, qu’il a qualifiées de “prévisibles”. Il a dit qu’il était plus inquiet de la façon dont la crise affecterait ses finances. Parce qu’il travaille à la commission, il a dit qu’il n’aurait pas de revenus si le magasin fermait à cause des sirènes de raid aérien. « C’est mon seul revenu », dit-il.

Alors que l’appartement d’Igor Moiseyev n’a pas perdu de courant lundi, il ne prenait aucun risque. Lui et sa famille ont déjà fait le plein d’eau et de produits d’épicerie, et commandé des bougies. Il envisage maintenant d’assembler une cheminée à l’éthanol maison afin qu’ils puissent chauffer au moins une partie de leur appartement.

Lundi, Moiseyev emmenait sa fille de 12 ans à l’école lorsque la sirène du raid aérien s’est déclenchée. Après l’avoir déposée – elle a passé la journée dans le bunker de l’école avec ses camarades de classe – il s’est précipité chez lui pour se mettre à l’abri.

D’autres à Kyiv n’ont pas eu cette chance. Parmi les personnes tuées lundi se trouvait un travailleur médical nommé Oksana Leontievaqui se rendait au travail en voiture après avoir déposé son fils à la maternelle, selon un responsable gouvernemental.

Mais Moiseyev a déclaré que les habitants de Kyiv étaient armés contre l’agression de la Russie, contrairement au début de la guerre. “Bien sûr, j’ai peur pour ma famille”, a-t-il déclaré. « Mais c’est différent maintenant qu’en février. Nous sommes préparés et savons exactement quoi faire et comment agir.

Moiseyev était mardi à la recherche d’une brique de charge capable d’alimenter son ordinateur portable afin qu’il puisse continuer son travail à distance pour une compagnie d’assurance en cas de panne prolongée.

Il a cité des informations selon lesquelles les États-Unis et l’Allemagne pourraient envoyer à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires. “J’espère que nous allons être mieux protégés”, a-t-il déclaré. “Nous avons cruellement besoin de ces systèmes.”

Pour Victoria Krupenko, 22 ans, qui a passé le premier mois de la guerre en Pologne, lundi a marqué la première fois qu’elle a entendu une telle explosion – extrêmement forte et proche de l’appartement où elle vit.

“J’espère ne plus jamais l’entendre”, a-t-elle déclaré. Mais elle a exprimé sa confiance dans l’armée ukrainienne et dans sa capacité à protéger la ville. « Ils font de leur mieux. Je crois que les Russes voulaient juste nous tester hier.