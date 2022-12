Les autorités de Gaza découvrent plus de 60 tombes de l’époque romaine

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Les autorités du Hamas à Gaza ont annoncé dimanche la découverte de plus de 60 tombes dans un ancien site funéraire datant de l’époque romaine.

Des équipes de travail fouillent le site depuis sa découverte en janvier dernier lors des préparatifs d’un projet de logement financé par l’Égypte.

Hiyam al-Bitar, un chercheur du ministère des Antiquités et du Tourisme dirigé par le Hamas, a déclaré qu’un total de 63 tombes avaient été identifiées et qu’un ensemble d’ossements et d’artefacts d’une tombe remontait au IIe siècle.

Elle a déclaré que le ministère travaillait avec une équipe d’experts français pour en savoir plus sur le site. Dimanche, les ouvriers ont fouillé le sol et enlevé des tas de terre dans des brouettes.

Bien que l’ancien cimetière soit désormais fermé au public, la construction du projet de logement s’est poursuivie et le site est entouré d’immeubles d’habitation. Les médias locaux ont signalé des pillages lorsque le site a été découvert pour la première fois, des personnes utilisant des charrettes tirées par des ânes pour transporter des objets comme un cercueil couvert et des briques gravées.

Gaza, une enclave côtière abritant plus de 2 millions d’habitants, est connue pour sa riche histoire découlant de son emplacement sur d’anciennes routes commerciales entre l’Égypte et le Levant. Mais l’occupation israélienne, un blocus, les conflits et la croissance urbaine rapide dans le territoire étroit et surpeuplé sont parmi les raisons pour lesquelles la plupart des trésors archéologiques de Gaza n’ont pas été protégés.

The Associated Press