Les autorités de Floride font pression sur les écoles pour qu’elles annulent les cours d’éducation sexuelle sur la contraception et le consentement

TALLAHASSEE, Floride — Certains districts scolaires de Floride abandonnent une approche plus globale éducation sexuelle en faveur de cours axés sur l’abstinence, sous la pression des représentants de l’État qui ont qualifié certaines instructions sur la contraception, l’anatomie et le consentement d’inappropriées pour les étudiants.

Des responsables du ministère de l’Éducation de Floride, dirigés par un représentant du gouverneur républicain Ron DeSantis, ont ordonné à certains des plus grands districts scolaires de l’État de réduire leurs programmes de cours non seulement sur l’activité sexuelle, mais également sur les contraceptifs, le développement humain, les abus et la violence domestique, comme l’a d’abord rapporté le Sentinelle d’Orlando.

Ce changement reflète une poussée nationale dans les États conservateurs pour restreindre Ce que les enfants peuvent apprendre Les défenseurs des droits des jeunes craignent que les jeunes ne soient pas suffisamment informés sur l’adolescence, les rapports sexuels protégés ou la violence dans les relations à une époque où les infections sexuellement transmissibles sont répandues. à la hausse et l’accès à l’avortement est de plus en plus restreint.

En vertu des récents changements apportés à la législation de l’État, il appartient désormais au ministère de l’Éducation de Floride de valider le programme des districts scolaires sur la santé reproductive et l’éducation aux maladies s’ils utilisent du matériel pédagogique autre que le manuel désigné par l’État.

Une douzaine de districts à travers la Floride ont été invités par les autorités de l’État à restreindre leurs programmes d’enseignement de l’éducation sexuelle, a déclaré Elissa Barr, professeur de santé publique à l’Université de Floride du Nord et présidente de la Florida Healthy Youth Alliance, qui conseille les districts scolaires sur le développement et la mise en œuvre de programmes complets d’éducation sexuelle.

Selon Barr, l’éducation sexuelle complète ne vise pas seulement à réduire les grossesses chez les adolescentes et à protéger les jeunes contre le VIH, à un moment où la Floride signale plus de diagnostics de VIH que presque tout autre État, selon une organisation à but non lucratif de recherche sur les politiques de santé KFF.

« L’éducation sexuelle est une prévention des abus sexuels. Elle permet de prévenir la violence dans les relations amoureuses. Elle aide les jeunes à développer des relations plus saines et à retarder l’initiation sexuelle », a déclaré Barr à l’Associated Press. « Nous avons encore des problèmes. 1 adolescent sur 4 « Les femmes enceintes ont au moins une fois avant l’âge de 20 ans. Par conséquent, réduire l’information et l’éducation en matière de contraception est un très mauvais service rendu aux jeunes. C’est très préjudiciable. »

Des recherches ont montré qu’une éducation sexuelle complète est associée à des adolescents qui attendent plus longtemps avant d’avoir des relations sexuelles pour la première fois, ainsi qu’à une réduction des taux de grossesse et d’IST chez les adolescentes et à la prévention des abus sexuels.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation de Floride a défendu l’approche de l’État, soulignant l’importance de l’abstinence et les récents changements apportés à la législation. Droit de l’État qui exigent que les écoles enseignent que les « rôles reproductifs » sont « binaires, stables et immuables ».

« La loi de Floride exige que les écoles mettent l’accent sur les avantages de l’abstinence sexuelle comme norme attendue et sur les conséquences d’une grossesse chez les adolescentes », a déclaré Sydney Booker, directrice de la communication du département. « Un gouvernement d’État ne devrait pas mettre l’accent sur l’activité sexuelle chez les enfants ou les mineurs, ni l’encourager. Il a donc raison de mettre l’accent sur l’abstinence. »

Dans les écoles publiques du comté de Broward, qui comprennent Fort Lauderdale et constituent le sixième plus grand district scolaire du pays, les responsables de l’État ont déclaré au district que les images de l’anatomie reproductive et les démonstrations sur la façon d’utiliser les contraceptifs « ne devraient pas être incluses dans aucun niveau scolaire », selon une note du personnel qui a été partagée avec l’AP.

Les responsables du ministère de l’Éducation de Floride ont également demandé au district de supprimer les mots « abus, consentement et violence domestique » d’une leçon proposée pour les élèves de première année et de les remplacer par un langage considéré comme plus adapté à l’âge, comme « parler à un adulte de confiance lorsqu’on se sent mal à l’aise ».

Barr a déclaré que les préoccupations exprimées au sujet du programme étaient « incohérentes » d’un district à l’autre et ont été communiquées verbalement et non par courrier électronique.

Un représentant des écoles publiques du comté d’Orange, qui comprend Orlando, a déclaré que le district avait révisé ses plans d’enseignement en réponse aux « commentaires verbaux » du département.

« Le FDOE a fortement recommandé au district d’utiliser le texte adopté par l’État », a déclaré le porte-parole du district, Michael Ollendorff.

En vertu de la loi de Floride, les écoles ne sont pas obligées d’enseigner l’éducation sexuelle. Si elles proposent des cours, elles doivent mettre l’accent sur l’abstinence comme « norme attendue ». Les parents de Floride ont le droit de refuser que leurs élèves suivent cet enseignement, même si des sondages montrent que le grand public soutient massivement les écoles qui enseignent l’éducation sexuelle.

« Il faut mettre de côté la politique et la religion, et se concentrer sur la science et sur ce qui fonctionne pour les jeunes », a déclaré Barr. « Nous avons la solution, et c’est une éducation sexuelle complète. »

___

Kate Payne est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.