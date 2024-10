Les autorités de Floride donnent les derniers avertissements d’évacuation en prévision du « coup de grâce » de l’ouragan Milton

Des pluies constantes sont tombées et des vents ont commencé à souffler dans la région de Tampa Bay mercredi matin alors que le puissant ouragan Milton se dirigeait vers une collision potentiellement catastrophique avec la côte ouest de la Floride, où certains habitants ont insisté sur le fait qu’ils resteraient même après que des millions de personnes aient reçu l’ordre d’évacuer.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré mercredi que les péages avaient été supprimés sur les autoroutes de l’État afin que les gens puissent se rendre soit vers les zones extérieures, soit vers les dizaines de refuges situés dans les comtés touchés. Il a averti que l’état des routes allait probablement se détériorer au cours de la journée et que certaines stations-service étaient à court de carburant, bien qu’il n’y ait pas de pénurie globale de carburant dans l’État.

Milton a fluctué entre les catégories 4 et 5 à mesure qu’il approchait, mais quelle que soit la différence de vitesse du vent, le National Hurricane Center a déclaré qu’il s’agirait d’une tempête majeure et extrêmement dangereuse lorsque son centre toucherait terre mercredi soir ou tôt jeudi. Les autorités s’attendent à d’importantes pannes de courant, ainsi qu’à des dégâts aux arbres et au feuillage.

La police de South Pasadena, en Floride, bloque un pont menant à l’île-barrière de St. Pete Beach avant l’arrivée de l’ouragan Milton mercredi. (Rebecca Blackwell/Associated Press)

La région de Tampa Bay, qui abrite plus de 3,3 millions d’habitants, n’a pas été directement touchée par un ouragan majeur depuis plus d’un siècle.

« S’il vous plaît, si vous êtes dans la région de Tampa Bay, vous devez évacuer », a déclaré Kevin Guthrie, directeur exécutif de la division de gestion des urgences de Floride. « Votre maison et vos biens peuvent être remplacés, mais vous ne le pouvez pas. »

Milton était centré à environ 255 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Fort Myers et à 280 kilomètres au sud-ouest de Tampa à 12 h HE mercredi, avec des vents maximums soutenus de 230 km/h, juste en dessous du statut de catégorie 5, a rapporté le centre des ouragans. Il se déplaçait vers le nord-est à 28 km/h.

Dans le comté de Pinellas en Floride, les responsables affirment que la fenêtre se ferme rapidement pour permettre aux habitants des zones basses vulnérables d’évacuer.

« Ça y est, les amis », a déclaré la directrice de la gestion des urgences, Cathie Perkins, lors d’une conférence de presse mercredi matin. « Ceux d’entre vous qui ont reçu des coups lors de l’ouragan Hélène, cela va être un coup de grâce. Vous devez sortir et vous devez sortir maintenant. »

Milton un coup de poing 1-2 après Hélène dans certains domaines

Perkins a déclaré que 13 refuges publics étaient ouverts aux personnes n’ayant pas d’autre choix pour échapper à la tempête et que les principaux ponts autour de Tampa Bay commenceraient à fermer dans l’après-midi. Perkins a également déclaré que les gens ne devraient pas ressentir de soulagement en raison des indications que Milton pourrait débarquer au sud de Tampa.

« Tout le monde à Tampa Bay devrait supposer que nous allons être au point zéro », a-t-elle déclaré.

REGARDER l La taille et l’envergure de Milton, vues de l’espace : La NASA publie de nouvelles images de l’ouragan Milton vu d’en haut La NASA a publié mercredi une nouvelle vidéo enregistrée depuis la Station spatiale internationale montrant l’ouragan Milton alors qu’il tourbillonnait vers la Floride mercredi. L’astronaute Matthew Dominick a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, affirmant que la tempête semblait plus grosse mais moins symétrique qu’un jour plus tôt.

La tempête a entraîné une série d’annulations et de fermetures, notamment de Disneyworld à Orlando.

Tous les habitants de ces communautés de basse altitude à l’ouest de la ville de Saint-Pétersbourg sont soumis à des ordres d’évacuation obligatoires, alors qu’une autre tempête s’abat moins de deux semaines après l’ouragan Helene, qui a tué plus de 230 personnes dans plusieurs États, y compris des Floridiens qui ne sont pas partis. puis se sont noyés dans leurs maisons.

À Sarasota, les services d’urgence ont averti de toute urgence les personnes vivant à proximité de plans d’eau de partir immédiatement.

« Cette onde de tempête va commencer à 10 ou 15 pieds près de la côte, puis elle va se propager », a déclaré Sandra Tapfumaneyi, responsable de la gestion des urgences du comté de Sarasota, lors d’un point de presse mercredi matin. « Et les ondes de tempête aiment emprunter le chemin de la moindre résistance. Ainsi, ceux d’entre vous qui vivent près d’une rivière, qui vivent près d’un ruisseau, ces berges de la rivière, leur eau, remonteront. »

Les gens remplissent les réservoirs d’essence avant l’ouragan Milton à Port Charlotte, en Floride, mercredi. (Marta Lavandier/Associated Press)

Air Canada a déclaré à CBC News qu’environ 20 vols aller-retour vers les zones touchées en Floride ont déjà été annulés jusqu’à présent. Il est conseillé aux voyageurs de vérifier l’état de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport.

Air Canada a déclaré qu’elle avait mis à disposition près de 900 sièges supplémentaires vers Orlando et Tampa avant l’arrivée de la tempête, et a officialisé un plan pour ajouter plus de 1 100 sièges après la tempête.

« Il s’agit d’une situation évolutive et nos plans sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la tempête, de la disponibilité de l’aéroport et d’autres facteurs », a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

À REGARDER l Pourquoi cette tempête inquiète les spécialistes des ouragans : La Floride se prépare : pourquoi l’ouragan Milton est-il si menaçant ? | À propos de ça Encore sous le choc de l’ouragan Hélène, des millions de Floridiens se préparent désormais au pire alors que l’ouragan Milton se dirige vers l’État. Andrew Chang explique pourquoi Milton est sur le point d’être l’une des pires tempêtes de Floride depuis un siècle.

« C’est une ville fantôme »

Une veille tornade a été émise dans plus de 20 comtés de Floride avant l’ouragan Milton. Le National Weather Service a publié mercredi matin la montre, qui couvre une grande partie de la Floride, notamment la région de Tampa, les Florida Keys et le comté de Miami-Dade.

À Charlotte Harbor, à environ deux pâtés de maisons de l’eau, Josh Parks a passé mercredi matin à emballer sa berline Kia avec ses vêtements et autres effets personnels provenant de son petit appartement triplex.

ÉCOUTEZ l Long et pénible voyage hors de la Floride, un résident raconte à CBC :

Le courant19h09Les Floridiens fuient la deuxième tempête monstre en quelques semaines L’ouragan Milton s’abat sur la Floride, quelques semaines seulement après la destruction de l’ouragan Helene. Jaina Thatch a déjà été évacuée. Elle dit qu’affronter deux tempêtes monstres consécutives est inimaginable, elle espère juste qu’elle aura un foyer où retourner.

Les nuages ​​tourbillonnaient et les vents commençaient à souffler en rafales. Il y a deux semaines, la montée subite d’Hélène a apporté environ 1,5 mètre d’eau dans le quartier. Les rues sont encore remplies de meubles gorgés d’eau, de cloisons sèches arrachées et d’autres débris.

« C’est une ville fantôme par ici », a déclaré Parks, un technicien automobile.

Son colocataire s’était déjà enfui et Parks ne savait pas quand il reviendrait.

« Je lui ai dit de faire mes valises comme si vous ne reveniez pas », a déclaré Parks, qui fuyait vers la maison de sa fille, à l’intérieur de la Floride.