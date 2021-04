Alors que les pays du monde entier offrent des cadeaux aux gens pour se faire vacciner, l’État de Chattisgarh en Inde a mis au point un plan similaire pour inciter les résidents à se faire vacciner – des tomates luxuriantes. Selon les rapports, les autorités du district de Bijapur de Chattisgarh offrent 2 kg de tomates à tous ceux qui se font vacciner dans le but d’encourager davantage de personnes à recevoir le vaccin.

La stratégie a été déployée dans les hôpitaux de Bijapur qui administrent le vaccin Covid-19. Le responsable du district, Purshottam Sallur, a déclaré à l’ANI que les tomates gratuites étaient données pour encourager davantage de personnes dans le district à se faire vacciner. Nous avons fait appel aux vendeurs de légumes, ils ont fourni [the tomatoes] à la municipalité », a déclaré Sallur. Et il semble que les efforts n’aient pas été vains.

Selon le rapport, la perspective d’obtenir des tomates gratuites – un kilogramme de tomates coûte environ 40 roupies – a attiré de grandes foules de personnes vers les hôpitaux du district pour recevoir leurs vaccins.

Alors que l’Inde est aux prises avec la flambée des cas de coronavirus, le Centre a annoncé mardi que toutes les personnes âgées de plus de 18 ans seraient éligibles à la vaccination Covid-19 à partir du 1er mai et permettait aux hôpitaux privés et aux États de pouvoir acheter des doses directement auprès des fabricants.

Avec l’assaut de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, l’Inde rapporte plus de 10000 nouveaux cas et 60 décès par heure en moyenne depuis dimanche, suggèrent les données du ministère de la Santé de l’Union.

