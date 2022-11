Les autorités chinoises répriment les manifestations à l’usine d’iPhone d’Apple à Zhengzhou | Nouvelles du monde

Des personnes ont été battues et détenues après les protestations du personnel travaillant dans une immense usine de fabrication d’iPhones dans la ville centrale de Zhengzhou, en Chine.

Des images publiées en ligne montrent des centaines de travailleurs impliqués dans des manifestations avec des caméras de surveillance et des fenêtres fracassantes.

La vidéo montre des policiers masqués, ainsi que d’autres responsables en combinaisons de matières dangereuses blanches, balançant des matraques et des bâtons sur les manifestants.

Image:

Des matraques et des bâtons sont balancés sur les manifestants



Sur les réseaux sociaux, le personnel s’est plaint du salaire, affirmant que le nouveau personnel avait été persuadé de travailler dans l’immense usine – où 70% des iPhone sont faites – en échange de bonus.

Une manifestation a éclaté mardi après des réclamations, l’opérateur, Foxconn, a changé ces termes.

Le mois dernier, des milliers d’employés du site ont débrayé suite à des plaintes concernant des conditions de travail dangereuses en raison de cas de coronavirus dans l’établissement.

Pendant ce temps, il y a une frustration plus large avec l’ultra-strict COVID-19[feminine] restrictions dans Chineoù des millions de personnes ont été confinées chez elles sans préavis, pendant des semaines d’affilée.

Image:

Certains manifestants ont été arrêtés par la police



Les protestations ont éclaté alors que le nombre et la gravité des épidémies a augmenté dans toute la Chine, y compris à Pékin. Récemment, les autorités ont signalé que le pays premiers décès dus au COVID-19 en six mois.

En octobre, suite à l’augmentation des cas de COVID-19 à Zhengzhou, Foxconn a placé les 200 000 travailleurs de l’usine sous gestion en boucle fermée – un système dans lequel le personnel vit et travaille sur place, isolé de l’extérieur.

Cela a incité certains travailleurs migrants à fuir le campus de l’usine et à retourner dans leur ville natale.

Histoires liées :

Apple met en garde contre les retards de l’iPhone alors que la Chine impose des restrictions COVID à l’usine

Le verrouillage du COVID dans la zone chinoise menace de nouvelles tensions chez le principal fournisseur d’iPhone d’Apple

COVID-19 : “La situation s’aggrave dans toute la Chine”

Image:

Une clôture est brisée à la suite d’une manifestation à l’usine de Foxconn à Zhengzhou



Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement chinois a appelé les militaires et les fonctionnaires à la retraite à aider à augmenter la production à l’usine en raison des pénuries de personnel COVID, offrant même des primes.

Et auparavant, Apple avait prévenu les gens devraient attendre plus longtemps pour les derniers modèles d’iPhone 14 parce que les autorités chinoises imposaient des restrictions plus strictes sur le COVID-19.

Il a déclaré que l’usine “fonctionnait à une capacité considérablement réduite” et Foxconn a prédit que les revenus des smartphones chuteraient au quatrième trimestre.

L’agence de presse Reuters prévoit que la production sur le site pourrait chuter de 30% en novembre.