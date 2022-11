Les autorités chinoises ne signalent aucun changement à la politique “zéro-COVID”

BEIJING (AP) – Les autorités sanitaires chinoises n’ont donné aucune indication samedi d’un assouplissement des restrictions COVID-19, après plusieurs jours de spéculations selon lesquelles le gouvernement envisageait de modifier une approche «zéro-COVID» qui a entravé la croissance économique et perturbé la vie quotidienne.

Les responsables ont déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils s’en tiendraient «indéfectiblement» à la politique, qui vise à empêcher les cas d’entrer dans le pays et à étouffer les épidémies au fur et à mesure qu’elles se produisent.

L’annonce n’est pas une surprise et n’exclut pas la possibilité que des discussions se déroulent à huis clos. Mais il n’y a pas eu de confirmation officielle, et la plupart des analystes estiment que tout changement sera progressif et qu’un assouplissement majeur est peu probable avant l’année prochaine.

La spéculation les marchés boursiers chinois se sont ralliés cette semaine, les investisseurs ainsi que le public s’accrochant à tout indice de changement possible. La mort d’un garçon de 3 ans dans un complexe résidentiel mis en quarantaine a alimenté un mécontentement croissant à l’égard des contrôles antivirus chinois, qui sont de plus en plus en décalage avec le reste du monde.

Des épidémies dispersées à travers le pays continuent de provoquer des restrictions de voyage et des fermetures. La Chine a signalé samedi avoir identifié environ 3 500 nouveaux cas la veille, dont environ 3 000 qui ont été testés positifs malgré l’absence de symptômes de COVID-19.

Dans la ville de Guangzhou, dans le sud-est, le district de Haizhu a suspendu le service de bus et de métro pendant trois jours et a exhorté les habitants à rester chez eux alors qu’il procède à des tests de masse sur ses 1,8 million d’habitants. Une personne par ménage est autorisée à sortir chaque jour pour acheter des produits de première nécessité.

Des restrictions sont également en place dans certaines parties de la région de la Mongolie intérieure au nord et de la région du Xinjiang à l’ouest, où 43 nouvelles zones à haut risque ont été désignées samedi à Urumqi, la capitale régionale.

