Le Trésor américain a ajouté vendredi sept autres personnes à sa liste d’entités sanctionnées pour ce qu’il considère comme un manquement de Pékin à ses engagements envers l’autonomie de Hong Kong. En collaboration avec d’autres parties du gouvernement américain, il a également émis un avis aux « mettre en évidence les risques croissants » de faire des affaires dans la ville chinoise après l’adoption de la loi très controversée sur la sécurité nationale l’année dernière.

Le projet de loi a été présenté après des mois de manifestations de rue antigouvernementales et d’émeutes à Hong Kong, que de nombreux gouvernements occidentaux ont soutenu verbalement, le qualifiant de « pro-démocratie » mouvement.

La loi impose une responsabilité pénale pour les activités que Pékin perçoit comme perturbant sa souveraineté sur la ville, notamment le séparatisme, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des puissances étrangères.

Selon l’avis américain, les entreprises et les personnes étrangères à Hong Kong sont confrontées à divers risques en raison de la loi, notamment des amendes ou des arrestations pour « publier des articles de journaux, participer aux processus démocratiques de routine, exprimer une opinion concernant le gouvernement ou le Parti communiste chinois et assister à des rassemblements publics. » La loi permet également aux autorités chinoises d’accéder aux données des entreprises, tandis que les médias locaux peuvent ne pas publier d’informations commerciales pertinentes car le gouvernement de Hong Kong se bat contre « fausses nouvelles », Washington a prévenu.

L’avis indique également que les entreprises qui se conforment aux sanctions américaines imposées contre des personnes et des entités à Hong Kong peuvent faire face à des représailles de la part de la Chine. Pékin considère que les sanctions unilatérales imposées par Washington sont illégales au regard du droit international et constituent une forme d’intimidation.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son gouvernement lançait l’avertissement, le président Joe Biden a déclaré qu’il disait simplement aux gens « ce qui peut arriver à Hong Kong, c’est aussi simple que cela et aussi compliqué que cela. »

La partie chinoise a considéré l’avis comme la dernière attaque de Washington, selon un porte-parole du gouvernement de la ville.

La dernière tentative de l’administration américaine d’émettre un soi-disant « avis » aux entreprises et aux particuliers américains opérant à Hong Kong sur la base d’une peur totalement ridicule et infondée au sujet de la situation à Hong Kong ne sert qu’à prouver une fois de plus son hypocrisie et son double standard poussé par l’hégémonie idéologique.