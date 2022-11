Les autorités chinoises assouplissent les restrictions liées au COVID-19 dans certains quartiers après les manifestations

Les autorités chinoises ont assoupli les restrictions liées au COVID-19 dans certains quartiers de la région du Xinjiang à la suite de manifestations importantes.

Les habitants ont clairement indiqué qu’ils en avaient assez des politiques strictes “zéro-COVID” que les autorités ont imposées par le biais d’immenses manifestations dans la région. Un responsable de la ville d’Urumqi a promis d’ouvrir les zones à faible risque de la ville le lendemain matin.

Les autorités de la ville ont assoupli les restrictions samedi matin, permettant aux habitants de se déplacer plus librement, mais de nombreux autres quartiers restent sous verrouillage.

Les responsables ont également déclaré triomphalement samedi qu’ils avaient essentiellement atteint le “zéro COVID sociétal”, ce qui signifie qu’il n’y avait plus de propagation communautaire et que de nouvelles infections n’étaient détectées que chez les personnes déjà sous surveillance sanitaire, comme celles dans une installation de quarantaine centralisée.

Des manifestations de fin de soirée ont vu des manifestants abattre des barrières et scander dans les rues pour exiger la fin des mesures trop réactives. La colère du public a culminé à la suite d’un incendie dans un complexe d’appartements qui a tué 10 résidents selon le bilan officiel.

Le gouvernement a doublé sa politique tout en assouplissant certaines mesures, telles que le raccourcissement des délais de quarantaine. Le gouvernement central a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’en tiendrait au “zéro COVID”, mais l’opinion publique a changé sur le sujet.

Des vidéos de toute la Chine montrent des manifestations contre les fermetures de quartiers ainsi que des restrictions sur le lieu de travail et des pratiques sanitaires dangereuses.

Dans une vidéo publiée par Disclose.TV, des centaines de personnes à Guangzhou défilent dans la rue, écartant les barrières et scandant. Des forces de l’ordre chinoises ont également été capturées sur vidéo en train de battre des manifestants.

Et chez le fabricant de technologie L’usine phare d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou, les travailleurs ont brisé les fenêtres et les caméras de surveillance alors qu’ils s’en prenaient à l’entreprise pour avoir retardé le paiement et forcé les travailleurs positifs au COVID à vivre avec des travailleurs non infectés.

Les habitants d’Urumqi ont en grande partie marché pacifiquement dans de grandes vestes d’hiver gonflées dans la froide nuit d’hiver.

Des vidéos de manifestations montraient des personnes tenant le drapeau chinois et criant “Ouvrez, ouvrez”. Ils se sont rapidement propagés sur les réseaux sociaux chinois malgré une forte censure.

Dans certaines scènes, les gens ont crié et poussé contre des rangées d’hommes dans les combinaisons de protection contre les matières dangereuses blanches que portent les employés du gouvernement local et les bénévoles de la prévention de la pandémie, selon les vidéos.

Le soutien au “zéro-COVID” s’est effondré ces derniers mois, alors que des tragédies ont déclenché la colère du public. La semaine dernière, le gouvernement de la ville de Zhengzhou, dans la province centrale du Henan, a présenté ses excuses pour la mort d’un bébé de 4 mois.

Le nourrisson est décédé après avoir tardé à recevoir des soins médicaux alors qu’il souffrait de vomissements et de diarrhée en quarantaine dans un hôtel de Zhengzhou.

