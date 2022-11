Les autorités cherchent des informations sur le mari de “La Dame des Dunes”

BOSTON (AP) – Les autorités du Massachusetts, qui ont déclaré plus tôt cette semaine qu’elles avaient finalement identifié la «Dame des dunes», la femme dont le corps mutilé a été retrouvé à Cape Cod en 1974, recherchent maintenant des informations sur un homme qu’elle pourrait avoir marié.

Le regretté Guy Rockwell Muldavin aurait épousé Ruth Marie Terry en février 1974, quelques mois seulement avant que le corps de Terry, âgé de 37 ans, ne soit retrouvé à Provincetown, selon un communiqué publié mercredi par la police d’État, la police de Provincetown et le Cape and Bureau du procureur de district des îles.

Les enquêteurs demandent à quiconque ayant des informations sur le sort de Terry ou Muldavin en Nouvelle-Angleterre en 1973 ou 1974 de les contacter.

Muldavin, décrit comme un antiquaire qui utilisait également les noms de Raoul Guy Rockwell et Guy Muldavin Rockwell, était un suspect dans la mort d’une précédente épouse et d’une belle-fille à Seattle en 1960, selon les médias de l’époque. Il a été arrêté à New York et accusé de “vol illégal”. Il est décédé en Californie en 2002, selon sa nécrologie.

La mort de la « Dame des dunes » a été l’un des meurtres mystérieux les plus durables et les plus frustrants du Massachusetts.

Une jeune fille en promenade a trouvé le corps dans les dunes de Provincetown en juillet 1974. La femme était nue sur une couverture de plage avec les mains coupées – elle n’a donc pas pu être identifiée par ses empreintes digitales, ont déclaré des responsables. Son crâne a été écrasé et elle a failli être décapitée. La cause du décès a été déterminée comme étant un coup à la tête et les autorités pensent qu’elle a été tuée plusieurs semaines avant que son corps ne soit retrouvé.

Joseph Bonavolonta, agent spécial en charge de la division Boston du FBI, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que Terry, originaire du Tennessee, avait été identifié grâce à la généalogie d’investigation, l’utilisation de l’analyse ADN en combinaison avec la recherche généalogique traditionnelle et les archives historiques.

Terry, dont les pseudonymes incluent Teri Marie Vizina, Terry M. Vizina et Teri Shannon, avait également des liens avec le Michigan et la Californie, ont indiqué les autorités.

Pendant des décennies, les autorités ont tenté de l’identifier en exhumant ses restes, en effectuant une reconstruction faciale sur modèle d’argile et en publiant des dessins de régression d’âge de son visage. Les enquêteurs avaient longtemps dit qu’elle avait de longs cheveux roux ou auburn et qu’ils pensaient qu’elle avait entre 20 et 40 ans.

Ils ont déclaré lundi que la prochaine étape consistait à identifier son assassin.

The Associated Press