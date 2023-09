Les autorités chargent davantage d’agents de retrouver le tueur reconnu coupable qui s’est évadé de la prison de Pennsylvanie alors que les recherches entament leur 10e jour – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Comme le chasse à l’homme pour un tueur condamné qui s’est évadé d’une prison de Pennsylvanie se poursuit pour le 10ème jour samedi, les autorités menant une opération intense de 24 heures disposent désormais de près de 400 agents pour les recherches.

Les autorités ont affecté des forces de l’ordre supplémentaires pour rechercher Danelo Cavalcante car le nombre de ses observations signalées dans le comté de Chester a augmenté depuis son évasion de l’établissement correctionnel du comté le 31 août.

« Nous avons attiré davantage de personnes toute la nuit dernière », a déclaré vendredi le lieutenant-colonel de la police de l’État de Pennsylvanie, George Bivens, aux journalistes, ajoutant que les renforts provenaient de la police de l’État et d’autres agences. « Nous avons de nombreuses équipes tactiques qui effectuent des recherches. »

Bivens, qui dirige les recherches massives, a fait visiter le centre de commandement vendredi à une équipe de CNN et à d’autres journalistes pour montrer comment les autorités opèrent.

La police a montré une carte en direct du périmètre général où des équipes tactiques, des chiens K-9 et un hélicoptère recherchent tout signe de Cavalcante. Il y avait également plusieurs remorques mobiles à l’extérieur du centre de commandement utilisées pour gagner de l’espace.

En règle générale, les agents chargés de l’application des lois travaillent par équipes de 12 heures au centre de commandement, parfois même plus longtemps, a déclaré Bivens.

«Je veux que les gens sachent qu’il ne s’agit pas d’avoir un seul preneur d’appel ici qui répond à une ligne d’information et peut-être d’envoyer une voiture de police pour aller vérifier cela. Une opération majeure est en cours pour tenter de le capturer. dit Bivens.

Cet aperçu des coulisses intervient au milieu d’une série d’observations de Cavalcante au cours de la semaine dernière, dont deux confirmées dans la zone de recherche vendredi. Un jour plus tôt, un individu avait repéré Cavalcante juste avant midi dans les jardins Longwood du comté de Chester. Cavalcante a été vu dans ou autour des jardins, à environ 3 miles de la prison, au moins cinq fois cette semaine.

Cavalcante, 34 ans, a fui la prison du comté de Chester la semaine dernière en « marchant en crabe » entre deux murs, en escaladant une clôture et en traversant des barbelés.

L’évasion, qui a été filmée par une vidéo de surveillance, n’a pas été vue ni signalée par le gardien de la tour de la prison en service à ce moment-là. Les autorités l’ont licencié jeudi après avoir purgé 18 ans de prison, a déclaré à CNN une source au courant de la décision.

« Nous pouvons confirmer que l’agent pénitentiaire en service lors de l’évasion de Danelo Cavalcante a été licencié hier après-midi », a indiqué la source.

Et bien qu’il y en ait eu mesures de sécurité supplémentaires mises en œuvre avant l’évasion de Cavalcante, les responsables ont déclaré que leurs améliorations ne tenaient pas compte des erreurs humaines.

L’évasion du détenu de la prison – à environ 30 miles à l’ouest de Philadelphie – a bouleversé les résidents et semé la peur au sein de la famille de sa victime.

Cavalcante a été reconnu coupable de meurtre au premier degré le mois dernier pour le meurtre de son ancienne petite amie en 2021, Deborah Brandão, 33 ans, dans le comté de Chester. Les autorités ont déclaré que Cavalcante avait poignardé Brandão 38 fois devant ses deux enfants, qui sont désormais sous la garde de sa sœur.

Cavalcante est également recherché dans une affaire d’homicide survenue en 2017 au Brésil, son pays natal, a déclaré un responsable du US Marshals Service.

Observations multiples sans capture

Samedi, il y a eu plusieurs observations crédibles de Cavalcante, a déclaré Bivens. Et alors que les recherches en sont à leur dixième jour, les autorités sont convaincues qu’elles ramèneront Cavalcante en détention.

« Mon intention est de faire pression sur lui pour qu’il essaie de le contenir et de le capturer. Il fera une erreur. Il deviendra encore plus désespéré. Il devra s’exposer », a déclaré Bivens.

Voici ce que nous savons de certaines des observations jusqu’à présent :

• 31 août: Cavalcante est vu sur une vidéo de surveillance de la prison s’échappant de la prison du comté de Chester. La vidéo le montrait marchant en crabe entre deux murs dans une cour d’exercice – plaçant ses mains sur un mur et ses pieds sur un autre – et se déplaçant hors de vue, dit le directeur par intérim de la prison, Howard Hollande. Cavalcante a ensuite traversé un toit, escaladé une autre clôture et traversé des barbelés, a déclaré Holland.

• 1er septembre : Un résident du canton de Pocopson – où se trouve la prison – a déclaré avoir vu Cavalcante à l’intérieur de son domicile vendredi, en train de prendre de la nourriture avant de partir, WPVI, affilié à CNN signalé.

• 2 septembre : Cavalcante a été repéré sur vidéosurveillance à environ 2,4 km de la prison, ont indiqué les autorités.

• Lundi: Une caméra de sécurité a enregistré fugitif à Longwood Gardensont déclaré les autorités.

• Mardi: Un résident du quartier a déclaré avoir vu Cavalcante dans un lit de ruisseau sur la propriété du résidenta déclaré Bivens.

• Mercredi: Une image d’une caméra de suivi a montré Cavalcante dans ou autour de Longwood Gardens, mais les responsables ont appris cette observation jeudi soir, selon Bivens.

