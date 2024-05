Les autorités changent de cap face à l’indignation suscitée par les conditions de libération sous caution d’un adolescent indien accusé d’un accident mortel de conduite en état d’ébriété

New Delhi — Les responsables de la justice indienne ont changé de cap en raison de l’indignation suscitée par les conditions de libération sous caution fixées pour un adolescent accusé du meurtre de deux personnes alors qu’il conduisait une Porsche à grande vitesse en état d’ébriété et sans permis. Le fils de 17 ans d’un riche homme d’affaires avait reçu l’ordre d’écrire un essai de 300 mots et de travailler avec la police de la circulation locale pendant 15 jours pour obtenir une libération sous caution – une décision qui a été prise dans les 15 heures suivant son arrestation.

Il est accusé d’avoir tué deux jeunes personnes alors qu’il roulait à toute allure dans sa voiture de luxe dimanche à Pune, dans l’ouest de l’Inde.

Les conditions de mise en liberté sous caution initialement imposées par le Conseil local de justice pour mineurs ont choqué de nombreuses personnes, y compris des fonctionnaires, à travers l’Inde. La police locale a contacté la commission pour demander l’annulation de sa caution et l’autorisation de traiter le garçon, qui n’est qu’à quatre mois de son 18e anniversaire, comme un adulte, arguant que son crime présumé était de nature odieuse.

En 2015, l’Inde a modifié ses lois pour permettre aux mineurs âgés de 16 à 18 ans d’être jugés comme des adultes s’ils sont accusés de crimes jugés odieux. Ce changement a été motivé par le fameux 2012 Affaire de viol à Delhi, dans lequel l’un des condamnés était mineur. De nombreux militants ont fait valoir que s’il était en âge de commettre un viol brutal, il ne devrait pas être traité comme un mineur.

Mercredi soir, après trois jours d’indignation face à la décision initiale, le Conseil de justice pour mineurs a annulé la libération sous caution de l’adolescent et l’a envoyé dans un centre de détention pour mineurs jusqu’au 5 juin. le voir faire face à une peine potentielle plus sévère, serait prononcée après une enquête plus approfondie.

Tard dimanche soir, la police a déclaré que l’adolescent, après avoir bu avec des amis dans deux bars locaux de Pune, est parti dans sa Porsche Taycan, a roulé à toute vitesse dans des routes étroites et aurait heurté une moto, envoyant les deux victimes – un homme et une femme, tous deux âgés de 24 ans. -vieux ingénieurs logiciels — volant dans les airs et les tuant.

Les parents des deux victimes ont exhorté les autorités à garantir une punition stricte à l’adolescent.

Le suspect a d’abord été accusé d’avoir causé la mort par négligence, mais cela a été remplacé par une accusation plus grave d’homicide coupable ne équivalant pas à un meurtre. Mercredi, il a également été inculpé de conduite en état d’ébriété.

La police a arrêté le père du suspect et l’a accusé d’avoir laissé son fils conduire alors qu’il était mineur, selon le commissaire de police de Pune, Amitesh Kumar. L’âge légal pour conduire en Inde est de 18 ans. Les propriétaires des deux bars où l’on servait de l’alcool au mineur ont également été arrêtés et leurs locaux saisis.

« Nous avons adopté l’approche la plus stricte possible et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que les deux jeunes vies perdues obtiennent justice et que l’accusé soit dûment puni », a déclaré Kumar.

Le vice-ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, a qualifié la décision initiale du Conseil de justice pour mineurs de « clémente » et de « choquante », et a qualifié l’indignation du public de réaction raisonnable.

La police indienne de la circulation effectue des contrôles en cas d’alcool au volant pendant les vacances de Holi, le 25 mars 2024, à Noida, en Inde. Sunil Ghosh/Hindustan Times/Getty



Les accidents de la route ont fait plus de 168 000 morts en Inde en 2022. Plus de 1 500 d’entre elles sont mortes dans des accidents causés par une conduite en état d’ébriété, selon les données du gouvernement indien.

En vertu de la loi indienne, une personne reconnue coupable de conduite en état d’ébriété peut être passible d’une peine maximale de six mois de prison et d’une amende d’environ 120 dollars pour une première infraction. Si toutefois la conduite en état d’ébriété entraîne la mort d’une autre personne, le contrevenant encourt une peine de deux à sept ans de prison.