Les autorités capturent un suspect qui a échappé à sa garde à vue alors qu’il était transporté dans le Montana

THOMPSON FALLS, Mont. (AP) – Les autorités de l’ouest du Montana ont capturé un suspect de meurtre du Michigan qui s’est échappé au cours du week-end en retirant ses menottes et ses chaînes dans une station-service alors qu’il était transporté pour faire face à des accusations.

Chadwick Shane Mobley a été placé en garde à vue vers 18 h 10 lundi dans la ville de Plains, a annoncé le bureau du shérif du comté de Sanders sur Facebook.

Mobley, 42 ans, s’est échappé dimanche alors qu’il était déplacé par une société privée sous contrat avec le US Marshals Service via Plains, a indiqué le bureau du shérif.

La ville d’environ 1 000 habitants le long de la rivière Clark Fork est entourée de montagnes et de parties de la forêt nationale de Lolo.

Les résidents locaux avaient été invités à retirer leurs clés et leurs armes de leurs véhicules, à verrouiller leurs maisons et à signaler toute activité suspecte. On ne savait pas si Mobley restait dans la région, selon le sous-shérif du comté de Sanders, Jerry Johnson.

Le procureur général du Michigan a annoncé la semaine dernière que Mobley serait accusé de meurtre et d’autres délits dans la mort d’Andrea Eilber, une fois qu’il aurait été renvoyé dans l’État. Eilber a reçu une balle dans la tête au domicile de son parent à Lapeer, Michigan en 2011.

Mobley était lié au crime par des preuves ADN trouvées sur les lieux qui ont été réanalysées l’année dernière, a déclaré le procureur général du Michigan, Dana Nessel.

Mobley vivait dans l’Utah mais s’est enfui dans le Montana après avoir été interrogé par des enquêteurs, ont indiqué les autorités. Il a d’abord été arrêté le 28 juin à Libby, dans le Montana, à environ 113 kilomètres de Plains. On ignore comment il a réussi à retirer ses menottes et ses chaînes.

Le service des maréchaux a aidé à rechercher Mobley et les autorités locales ont communiqué sur l’affaire avec les forces de l’ordre du Michigan, a déclaré Johnson.

The Associated Press