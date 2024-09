Les autorités canadiennes gardent le contrôle sur les ravages causés par la COVID longue

Bien qu’ignorée par les autorités et les médias grand public, la COVID-19 continue de faire des ravages au Canada. Le cas de Sébastien Verret, atteint de la COVID longue, en est un parfait exemple. Résident du Québec, il a contracté le virus lors de la première vague de la pandémie en 2020, alors qu’il travaillait bénévolement dans un CHSLD pour remplacer le personnel tombé malade.

En état de douleur constant, incapable d’être autonome et sans accès à des ressources physiques et économiques adaptées et suffisantes, il songe désormais à recourir à l’aide médicale à mourir (AMM). « Ma demande, soulagez-moi, aidez-moi ou tuez-moi, je n’en peux plus », a-t-il déclaré publiquement. « Rassurez-vous, je ne suis pas suicidaire et je n’ai pas d’idées noires. Je veux vivre, mais une vie dans la dignité. »

Personnel militaire canadien déployé dans un CHLSD ou un CHSLD du Québec lors de la première vague de la pandémie au printemps 2020. [Photo: CAF]

En plus de mettre en évidence la manière dont la classe dirigeante pervertit l’AMM en un mécanisme permettant de se débarrasser des plus vulnérables afin de réduire les dépenses sociales, cette histoire tragique met en lumière le manque total de soutien social et financier de l’État aux personnes atteintes de COVID longue durée, le syndrome post-infectieux du virus.

Parmi les séquelles physiques les plus importantes associées au COVID long, on trouve : une fatigue extrême invalidante, un malaise post-effort, des douleurs généralisées, des palpitations, une tachycardie et des étourdissements.

Globalement, le COVID long a la capacité d’attaquer pratiquement tous les organes du corps, des reins aux poumons en passant par la peau. D’un point de vue neurologique, il provoque également des troubles cognitifs, un brouillard cérébral, des pertes de mémoire et des répercussions sur la concentration et l’humeur.

Selon diverses études, cette maladie augmente le risque de maladie auto-immune, double le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de caillot sanguin dans les poumons et triple le risque de développer un rythme cardiaque anormal. De plus, elle augmente le risque de maladies telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la démence.

Nous ne connaissons pas encore toutes les complications qui peuvent résulter d’infections répétées à la COVID-19. Mais le nombre de travailleurs qui devront vivre avec ses effets débilitants est susceptible d’augmenter massivement, car la classe dirigeante capitaliste au Canada et à l’étranger poursuit une politique de « COVID pour toujours ». Ils insistent tous – malgré une masse considérable de données scientifiques prouvant le contraire et les exemples de la Chine, de la Nouvelle-Zélande et d’autres pays aux premiers stades de la pandémie – sur le fait qu’une stratégie d’élimination et d’éradication est « impossible » et « trop coûteuse ».

La COVID longue demeure mal reconnue par le système de santé, les études disponibles ne sont pas largement diffusées et il n’existe au Canada qu’une poignée de professionnels spécialisés dans son traitement. Dans ces conditions, selon certaines études, les patients sont deux fois plus susceptibles de développer des symptômes associés à la dépression, à l’anxiété et au stress post-traumatique.

À l’heure où les conséquences à long terme du COVID sont de plus en plus difficiles à dissimuler et où la pandémie qui a déjà fait des millions de morts dans le monde se poursuit sans relâche, la classe dirigeante persiste dans sa politique du « profit avant la vie ».

Caricature du Canadian Illustrated News de 1875 montrant des maladies infectieuses. Dans une version contemporaine, la pandémie de COVID occuperait une place de choix, avec des gouvernements capitalistes à la place du faucheur. [Photo: Bibliothèque et Archives nationales du Québec]

Ces dernières semaines, le Canada a connu une vague estivale de nouvelles infections à la COVID-19, alimentée surtout par le variant KP.3, dernière évolution du sous-variant Omicron JN.1 responsable de la vague de l’hiver dernier. Les chiffres exacts d’infection sont impossibles à déterminer en raison du démantèlement complet des mesures de santé publique. En matière de dépistage de masse, le gouvernement fédéral a abandonné depuis le 11 juin le suivi précis de la situation sur son site Internet. Cependant, les dernières données disponibles sur les eaux usées soulignent le fait que le virus continue de circuler à travers le pays sans la moindre restriction.

Selon les données d’Ottawa et des provinces, le niveau national d’activité virale dans les eaux usées est à l’indicateur « élevé », avec des taux de positivité des tests entre 10 et 20 pour cent dans la plupart des provinces.

Considérant qu’il n’y a que 65 sites d’épuration des eaux usées d’un océan à l’autre qui soumettent leurs données à des fins d’analyse, ce qui représente 28,8 % de la population canadienne, et que les hospitalisations et les décès causés par la COVID sont délibérément omis des statistiques officielles, il est clair que toute estimation du niveau actuel de circulation virale est bien en deçà de la réalité.

Le Québec est l’une des provinces les plus touchées, avec des éclosions dans 110 établissements de soins de longue durée et 54 centres de santé. Le nombre d’infections et d’hospitalisations est à son plus haut niveau depuis la dernière vague hivernale. Au 20 août, plus de 1 250 personnes avaient été hospitalisées. Et 30 décès sont signalés chaque semaine en raison de la maladie.

Après des mois d’insistance sur la fin de la pandémie et de démantèlement des dernières mesures de santé publique, tous les niveaux de gouvernement maintiennent le public dans l’ignorance et font tout leur possible pour garder le secret sur les données concernant les conséquences possibles de la contraction de la maladie et du développement de la COVID longue et d’autres complications.

Pour cette raison, peu de travailleurs sont conscients du danger permanent posé par le virus, et beaucoup vivent avec les effets débilitants de la COVID longue sans être en mesure d’expliquer la source de leurs symptômes.

Rien qu’en Europe, on estime que 36 millions de personnes ont été victimes du Covid long au cours des trois premières années de la pandémie, soit 1 personne sur 30. Il est rapidement devenu l’une des maladies les plus courantes au monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 10 à 20 % des personnes qui contractent le virus développeront un Covid long. Selon d’autres études, ce taux monte à 50 % chez les patients hospitalisés.

Au Canada, selon Statistique Canada, environ 7 % de la population adulte, soit 2,1 millions de personnes, vivent avec des complications de la maladie.

Bien que la science ne sache pas clairement quelles sont les raisons exactes pour lesquelles les gens développent un COVID long, l’expérience empirique souligne que la maladie sévit sans aucune discrimination quant à l’âge, l’origine, le sexe ou l’état de santé du patient avant l’infection.

De plus, de nombreuses études pointent une corrélation entre les réinfections et la possibilité de développer un Covid long ou une aggravation des symptômes chez les personnes déjà atteintes. La seule certitude est qu’il s’agit d’une conséquence directe de la réouverture rapide de l’économie par l’élite dirigeante lors des premières vagues de Covid et de l’abandon de toutes les mesures de santé publique, des tests systématiques et de la mise en quarantaine au port du masque et à la vaccination facilement accessible à tous.