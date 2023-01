Les autorités brésiliennes se précipitent pour identifier les organisateurs de l’émeute de Brasilia

Un jour plus tôt, il a déclaré que les autorités s’étaient concentrées sur des entreprises d’au moins 10 États soupçonnées d’avoir fourni une aide financière à ceux qui avaient participé à l’attaque. Le bureau du procureur général devrait également demander à un tribunal fédéral de geler les avoirs financiers de plus de 100 entreprises soupçonnées d’avoir transporté des émeutiers vers la capitale ou de leur avoir fourni de la nourriture et un abri gratuits, selon des articles de presse.

Les partisans de M. Bolsonaro avaient campé pendant des semaines devant le quartier général de l’armée à Brasilia, épousant la fausse affirmation selon laquelle l’élection présidentielle d’octobre avait été volée, et certains ont appelé l’armée à intervenir. Les experts militaires et indépendants n’ont trouvé aucune preuve crédible de fraude électorale lors des élections, qui ont été remportées par Luiz Inácio Lula da Silva, un ancien président de gauche qui a battu M. Bolsonaro et a pris ses fonctions le 1er janvier.