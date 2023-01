Les autorités brésiliennes relanceront une affaire de fraude contre George Santos

Joe Murray, un avocat de M. Santos, a déclaré lundi: “Je suis en train d’engager un avocat local pour traiter cette prétendue plainte contre mon client.”

La prestation de serment de M. Santos mardi en tant que représentant du troisième district du Congrès de New York devait déjà avoir lieu au milieu d’un nuage d’examen.

La semaine dernière, le New York Times a signalé des irrégularités dans les dépenses de campagne de M. Santos, y compris 40 000 $ sur les vols et les paiements de loyer liés à une adresse où M. Santos séjournerait, une violation possible de l’interdiction d’utiliser les fonds de campagne. pour les dépenses personnelles.

Le Times a également révélé que M. Santos avait menti sur l’obtention de son diplôme universitaire et avait induit les électeurs en erreur sur le fait qu’il avait travaillé pour Citigroup et Goldman Sachs. Il a également reconnu devoir des milliers de dollars de loyer impayé et a retiré sa réclamation selon laquelle il possédait plusieurs propriétés.

La prochaine étape pour les procureurs brésiliens est de déposer une requête lors de la réouverture des tribunaux à la fin de la semaine, demandant à M. Santos de répondre aux accusations portées contre lui. Un juge partagerait ensuite la demande, appelée lettre rogatoire, avec le ministère fédéral de la Justice au Brésil, qui la partagerait avec le ministère américain de la Justice. Ni le ministère de la Justice ni les autorités brésiliennes ne peuvent obliger M. Santos à répondre à ce stade. Mais M. Santos doit être officiellement notifié pour que l’affaire se poursuive.

Une condamnation pénale, même pour un crime, n’est pas en soi un acte qui empêcherait un membre du Congrès d’exercer ses fonctions. La dernière fois qu’un membre du Congrès a été démis de ses fonctions pour avoir enfreint la loi, c’était en 2002, lorsque James A. Traficant Jr. a été démis de ses fonctions après sa condamnation pour racket et corruption.

Si M. Santos ne présente pas de défense dans l’affaire brésilienne, il sera jugé par contumace. S’il est reconnu coupable, M. Santos pourrait recevoir jusqu’à cinq ans de prison, plus une amende.

Manuela Andreoni et Michel Or reportage contribué.