Les autorités brésiliennes cherchent à punir les émeutiers pro-Bolsonaro

RIO DE JANEIRO (AP) – Les autorités brésiliennes ramassaient des morceaux et enquêtaient lundi après que des milliers de partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro aient pris d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel puis saccagé les plus hauts sièges du pouvoir du pays.

Les manifestants cherchaient une intervention militaire pour soit rétablir l’extrême droite de Bolsonaro au pouvoir, soit évincer le gauchiste nouvellement inauguré Luiz Inácio Lula da Silva dans des scènes de chaos et de destruction rappelant l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Dimanche, des émeutiers revêtant le vert et le jaune du drapeau national ont brisé des fenêtres, renversé des meubles, jeté des ordinateurs et des imprimantes au sol. Ils ont percé une peinture massive d’Emiliano Di Cavalcanti à cinq endroits, renversé la table en forme de U à laquelle les juges de la Cour suprême se réunissent, arraché une porte du bureau d’un juge et vandalisé une statue emblématique à l’extérieur du tribunal. Les intérieurs des bâtiments monumentaux ont été laissés à l’état de ruine.

Lors d’une conférence de presse dimanche soir, le ministre brésilien des Relations institutionnelles a déclaré que les bâtiments seraient inspectés à la recherche de preuves, y compris des empreintes digitales et des images pour demander des comptes, et que les émeutiers avaient apparemment l’intention de déclencher des actions similaires dans tout le pays. Le ministre de la Justice, Flávio Dino, a déclaré que les actes constituaient du terrorisme et du putschisme et que les autorités avaient commencé à traquer ceux qui avaient payé les bus qui transportaient les manifestants vers la capitale.

« Ils ne réussiront pas à détruire la démocratie brésilienne. Nous devons le dire pleinement, avec fermeté et conviction », a déclaré Dino. « Nous n’accepterons pas la voie de la criminalité pour mener des combats politiques au Brésil. Un criminel est traité comme un criminel.

Jusqu’à présent, 300 personnes ont été arrêtées, a indiqué la police civile du district fédéral sur Twitter.

Dans les mois qui ont suivi la défaite électorale de Bolsonaro le 30 octobre, le Brésil était sur les nerfs – se méfiant de toute avenue qu’il pourrait emprunter pour s’accrocher au pouvoir. Bolsonaro avait alimenté la croyance parmi ses partisans inconditionnels que le système de vote électronique était sujet à la fraude – bien qu’il n’ait jamais présenté aucune preuve. Et son fils législateur Eduardo Bolsonaro a tenu plusieurs réunions avec Trump, l’allié de longue date de Trump, Steve Bannon, et son conseiller principal de campagne, Jason Miller.

Les résultats des élections au Brésil – les plus proches depuis plus de trois décennies – ont été rapidement reconnus par les politiciens de tous les horizons, y compris certains alliés de Bolsonaro, ainsi que des dizaines de gouvernements. Et Bolsonaro a surpris presque tout le monde en disparaissant rapidement. Il n’a ni reconnu sa défaite ni crié avec insistance à la fraude, bien que lui et son parti aient soumis une demande d’annulation de millions de votes qui a été rapidement rejetée.

Les Brésiliens utilisent le vote électronique depuis 1996. Les experts en sécurité électorale considèrent que ces systèmes sont moins sûrs que les bulletins de vote en papier marqués à la main car ils ne laissent aucune trace papier vérifiable. Le système brésilien est cependant étroitement surveillé et les autorités nationales et les observateurs internationaux n’ont jamais trouvé de preuve qu’il soit exploité pour commettre des fraudes.

Pourtant, les partisans de Bolsonaro ont refusé d’accepter les résultats. Ils ont bloqué les routes et campé à l’extérieur des bâtiments militaires, exhortant les forces armées à intervenir. Les manifestations ont été extrêmement pacifiques, mais des menaces terroristes isolées – notamment une bombe trouvée sur un camion-citerne se dirigeant vers l’aéroport de Brasilia – ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité.

Deux jours avant l’investiture de Lula le 1er janvier, Bolsonaro s’est envolé pour les États-Unis et s’est installé temporairement à Orlando. De nombreux Brésiliens ont exprimé leur soulagement que, bien qu’il ait refusé de participer à la transition du pouvoir, son absence lui ait permis de se dérouler sans incident.

Du moins, il en avait été ainsi jusqu’aux ravages de dimanche.

« Le bolsonarisme imite les mêmes stratégies que le trumpisme. Notre 8 janvier – une manifestation sans précédent dans la politique brésilienne – est clairement copié du 6 janvier au Capitole », a déclaré Paulo Calmon, professeur de sciences politiques à l’Université de Brasilia. “Les tristes épisodes d’aujourd’hui représentent une nouvelle tentative de déstabilisation de la démocratie et démontrent que le radicalisme autoritaire et populiste de l’extrême droite brésilienne reste actif sous le commandement de l’ancien président Bolsonaro, le ‘Trump de l’Amérique latine'”.

Le président américain Joe Biden a tweeté que les émeutes étaient une “atteinte à la démocratie et au transfert pacifique du pouvoir au Brésil”, et qu’il se réjouissait de continuer à travailler avec Lula.

Lors d’une conférence de presse depuis l’État de Sao Paulo, Lula a lu un décret fraîchement signé pour que le gouvernement fédéral assume le contrôle de la sécurité dans le district fédéral. Il a déclaré que les soi-disant « fanatiques fascistes », ainsi que ceux qui ont financé leurs activités, doivent être punis, et a également accusé Bolsonaro d’avoir encouragé leur soulèvement.

Bolsonaro a rejeté l’accusation du président dimanche soir. Écrivant sur Twitter, il a déclaré que les manifestations pacifiques faisaient partie de la démocratie, mais que le vandalisme et l’invasion des bâtiments publics sont des “exceptions à la règle”. Il n’a fait aucune mention spécifique des actions des manifestants à Brasilia.

“Il est évidemment le mentor intellectuel de ce qui se passe, il ne peut donc pas s’en dissocier”, a déclaré Mario Sérgio Lima, analyste politique chez Medley Advisors. « Ces groupes ont été créés par lui, par la radicalité qu’il a imposée à la politique. Il n’y a aucun moyen d’annuler cela. … Il semble que son groupe ait déjà franchi le Rubicon.

Contrairement à l’attaque de 2021 aux États-Unis, peu de fonctionnaires auraient travaillé dans les plus hauts bâtiments du gouvernement un dimanche. Et des vidéos montraient une présence limitée de la police militaire de la capitale. Cela a conduit de nombreuses personnes au Brésil à se demander si la police avait ignoré les nombreux avertissements, sous-estimé ses capacités ou avait été d’une manière ou d’une autre complice.

Une vidéo montrait un groupe de manifestants poussant à travers une barricade de police avec une lutte limitée, et seuls quelques officiers déployant du gaz poivré. Un autre a montré des officiers debout alors que les manifestants prenaient d’assaut le Congrès, dont un enregistrant des images sur son téléphone.

« C’était une grossière erreur de la part du gouvernement du district fédéral. C’était une tragédie annoncée », a déclaré Thiago de Aragão, directeur de la stratégie du cabinet de conseil politique Arko Advice basé à Brasilia. « Tout le monde savait qu’ils (les manifestants) venaient à Brasilia. On s’attendait à ce que le gouvernement du district fédéral mette en place une réponse pour protéger la capitale. Ils n’ont rien fait de tout cela. »

Lula a déclaré lors de sa conférence de presse qu’il y avait “incompétence ou mauvaise foi” de la part de la police, et il a promis que certains seraient punis.

Le gouverneur du district fédéral, Ibaneis Rocha, a confirmé sur Twitter qu’il avait limogé le chef de la sécurité publique de la capitale, Anderson Torres. Les médias locaux ont rapporté que Torres est à Orlando pour des vacances et qu’il a nié y avoir rencontré Bolsonaro.

« Deux ans après le 6 janvier, l’héritage de Trump continue d’empoisonner notre hémisphère », a tweeté le sénateur américain Bob Menendez, qui préside la commission des relations étrangères du Sénat, ajoutant qu’il accusait Bolsonaro d’avoir incité à ces actes. “Protéger la démocratie et demander des comptes aux acteurs malveillants est essentiel.”

David Biller, l’Associated Press