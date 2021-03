L’annonce indiquait que le Conseil administratif de l’État avait agi pour renforcer la sécurité et rétablir l’ordre public, et que le commandant régional de Yangon s’était vu confier des pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires dans la zone sous son commandement. Les commandes couvrent six des 33 communes de Yangon, qui ont toutes souffert de violences majeures ces derniers jours.

Depuis la prise de pouvoir il y a six semaines, le Myanmar est sous l’état d’urgence à l’échelle nationale, ses dirigeants civils évincés et détenus et des chefs militaires en charge de tout le gouvernement. Mais l’annonce de dimanche était la première utilisation de la loi martiale depuis le coup d’État et suggérait un contrôle militaire plus direct de la sécurité, au lieu de la police locale.

YANGON, Myanmar – La junte au pouvoir du Myanmar a déclaré la loi martiale dans six communes de Yangon, la plus grande ville du pays, après que les forces de sécurité ont tué des dizaines de manifestants au cours du week-end dans une répression de plus en plus meurtrière contre la résistance à un coup d’État militaire le mois dernier.

