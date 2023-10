Les autorités belges déclenchent l’alerte terroriste après la mort de 2 Suédois, un homme prétend être un tireur et un membre de l’Etat islamique

Deux citoyens suédois ont été tués par balle lundi à Bruxelles, augmentant le niveau d’alerte terroriste en Belgique après qu’un homme a publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant être l’agresseur et membre de l’État islamique.

L’attaque s’est produite peu après 19 heures et a visé trois personnes, ont indiqué les autorités. Les deux Suédois sont morts et la troisième victime, un chauffeur de taxi, est « hors de danger », a indiqué le Centre national de crise belge.

« La prise de contrôle par le parquet fédéral a eu lieu en raison du possible motif terroriste de la fusillade », a indiqué l’agence.

Le Premier ministre belge Alexander de Croo a également confirmé sur les réseaux sociaux que les victimes étaient suédoises. A a publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant être le tireur, se faisant appeler Abdesalem Al Guilani et « combattant pour Allah ».

UN ANCIEN SOLDAT ISRAÉLIEN PROPOSE DES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE D’OTAGES À L’ARRIÈRE DU RETARD DANS L’INVASION TERRESTRE DE GAZA

« Salut islamique Allahu Akbar. Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant pour Allah », a déclaré le tireur autoproclamé dans un message vidéo, a rapporté Reuters. « Je viens de l’État islamique. Nous aimons qui nous aime et nous détestons qui nous déteste. Nous vivons pour notre religion et nous mourons pour notre religion. Alhamdulah. Ton frère s’est vengé au nom des musulmans. J’ai tué 3 Suédois alors loin Al hamdoulelah. 3 Suédois, oui. Ceux à qui j’ai fait quelque chose de mal, qu’ils me pardonnent. Et je pardonne à tout le monde. Salam Aleykoum. »

De Croo a déclaré qu’il s’était entretenu avec les dirigeants suédois et que : « Nos pensées vont aux familles et aux amis qui ont perdu leurs proches. En tant que partenaires proches, la lutte contre le terrorisme est une lutte commune. »

La fusillade s’est produite à cinq kilomètres de l’endroit où 35 000 supporters regardaient lundi un match de football Belgique-Suède lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024, a indiqué le centre antiterroriste belge. Le match a été arrêté à mi-parcours, a indiqué l’Union des associations européennes de football sur son site Internet.

Une « unité fantôme » brutale du Hamas, probablement à l’origine des raids d’otages, pose un cauchemar de sauvetage, selon un expert

Un journal belge a rapporté que les victimes décédées étaient deux supporters de football.

Le niveau d’alerte terroriste pour Bruxelles a été porté à 4, le niveau le plus élevé, tandis que celui pour le reste du pays a été porté à son deuxième niveau le plus élevé. Augmenter le niveau de terreur dans la capitale au niveau des quatre premiers signifie qu’il s’agit d’une « menace extrêmement grave ». Auparavant, il était de 2, ce qui signifie que la menace était moyenne.

Les médias ont diffusé des vidéos amateurs montrant un homme tirant à plusieurs reprises près d’une gare avec une arme de grande taille.

« Horrible fusillade à Bruxelles. L’auteur est recherché », a tweeté la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. « L’enquête de la police et du parquet est en cours. Je suis la situation et les mesures à prendre avec le Centre national de crise. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les autorités ont déclaré que rien n’indiquait que l’attaque était liée à la guerre entre Israël et le Hamas.

La Suède a élevé son niveau d’alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé en août après qu’une série d’autodafés publics du Coran par un réfugié irakien vivant en Suède ait suscité des menaces de la part de groupes militants islamistes.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.