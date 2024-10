Les autorités avertissent le sud de la Floride de se préparer à affronter un « monstre laid » connu sous le nom d’ouragan Milton

Le sud de la Floride n’est peut-être pas directement touché par l’ouragan Milton, mais les nerfs sont néanmoins à vif ici.

Le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, attribue cela au SSPT résultant de toutes les tempêtes qui l’ont précédé.

« Nous n’obtiendrons pas le le plus gros de cet ouragan – nous allons atteindre les bords extérieurs », a-t-il déclaré mardi au South Florida Sun Sentinel. «Mais certaines personnes paniquent à cause du SSPT. La météo n’a pas été tendre avec nous. À deux reprises, ils ont prédit de légères tempêtes de pluie et, à la place, nous avons eu des pluies torrentielles sur 1 000 ans.

De Fort Lauderdale à West Palm Beach et au-delà, les autorités locales ont averti les habitants de prendre cette tempête au sérieux, qu’il s’agisse d’un Catégorie 5 ou pas.

L’administratrice du comté de Broward, Monica Cepero, a qualifié la dernière tempête qui s’abat sur la Floride de « vilain monstre » lors d’une réunion mardi.

Même si aucune onde de tempête ne devrait menacer la région des trois comtés, les trois comtés ont déclaré l’état d’urgence avant la tempête.

Le sud de la Floride pourrait connaître des vents de force tempête tropicale dès 20 heures mercredi, a prévenu Cepero aux commissaires du comté.

Port Everglades est désormais sous la condition « Yankee », ce qui signifie que des vents violents soutenus sont attendus dans les 24 heures.

« L’ouragan Milton continue de s’abattre sur la Floride, restant un système de catégorie 4 très dangereux », a déclaré Trantalis lors d’une conférence de presse à Mills Pond Park mardi. « Nos pensées vont aux communautés directement sur le chemin de la tempête. Heureusement, l’impact prévu sur la grande région de Fort Lauderdale continue de s’atténuer, le sud-est de la Floride se trouvant tout à l’extérieur.

« Avec Milton, une chose à surveiller est si le noyau de la forte tempête s’étend plus loin qu’actuellement. Cela pourrait accroître l’impact sur nous. Alors, s’il vous plaît, continuez à prendre Milton au sérieux.

Pannes de courant possibles

Fort Lauderdale devrait connaître des vents suffisamment forts pour endommager les porches, les auvents et les abris d’auto, a déclaré Trantalis. Les vents pourraient également briser de grosses branches d’arbres et provoquer des pannes de courant éparses.

Les résidents de Fort Lauderdale qui souhaitent protéger leurs voitures des inondations peuvent les garer gratuitement dans les garages municipaux suivants jusqu’à vendredi à 17 heures : le garage Riverwalk Center au 150 SE Second St. aux niveaux 6 et 7 et le garage Las Olas au 200 Las. Olas Circle aux niveaux 3, 4 et 5. Les règles de stationnement continueront d’être appliquées à tous les autres endroits.

Les ponts de l’État traversant Fort Lauderdale ont été verrouillés et fermés au trafic maritime en raison de la possibilité de vents violents, a déclaré Trantalis. Les ponts sont situés sur SE 17th Street, Davie Boulevard, Las Olas Boulevard, Sunrise Boulevard, Oakland Park Boulevard et Commercial Boulevard.

À partir de 23 heures mardi, le comté de Broward prévoyait de fermer ses trois ponts-levis le long de la New River au niveau de la Troisième Avenue, de l’Avenue Andrews et de la Septième Avenue Sud-Ouest.

Dans le comté de Palm Beach, les personnes vivant dans des maisons préfabriquées, des maisons mobiles, des zones sujettes aux inondations et des maisons de « construction inférieure aux normes » ont été invitées à évacuer avant la tempête.

Les opérations du comté – y compris les parcs, les plages, les bibliothèques et le service Palm Tran – fermeront mercredi à midi et resteront fermées jusqu’à jeudi.

Les écoles des comtés de Broward et de Palm Beach seront fermées mercredi et jeudi, dans l’espoir d’un retour à la normale d’ici vendredi.

« Ils reprendront si Dieu le veut vendredi, à moins que les conditions ne changent », a déclaré mardi la maire du comté de Palm Beach, Maria Sachs, lors d’une conférence de presse.

« C’est sérieux »

Pour le comté de Palm Beach, les prévisionnistes s’attendaient à des vents soutenus allant jusqu’à 40 mph avec des rafales occasionnelles allant jusqu’à 60 mph de mercredi soir à jeudi.

« C’est énorme », a déclaré Verdenia Baker, administratrice du comté de Palm Beach, lors de la conférence de presse. « C’est grave et nous devons tous le prendre au sérieux. »

Cinq refuges pour la population générale du comté de Palm Beach, ainsi qu’un refuge acceptant les animaux domestiques et un refuge pour personnes ayant des besoins spéciaux, ouvriront mercredi à midi.

Les refuges fourniront une hydratation et de la nourriture de base, mais les gens doivent apporter leur propre literie et d’autres produits de première nécessité, y compris des médicaments.

Le comté de Broward n’a actuellement pas l’intention d’ouvrir ses abris d’urgence.

« Nous ne ressentons pas le besoin d’ouvrir des refuges pour le moment », a déclaré Cepero.

Une fois les préparatifs de dernière minute et les évacuations terminés, les résidents doivent s’installer sur place et éviter de conduire autant que possible, a déclaré Mary Blakeney, directrice de la gestion des urgences du comté de Palm Beach.

« Nous allons connaître des périodes de fortes précipitations, des tornades potentielles et des vents soutenus de force tempête tropicale », a-t-elle déclaré. « Tout cela pourrait entraîner des pannes de courant, ce qui pourrait ensuite avoir un impact sur les feux de circulation. Nos terrains sont déjà saturés à ce point. Nous avons déjà reçu 2 à 4 pouces de pluie, et certaines régions ont déjà reçu jusqu’à 6 à 7 pouces de pluie. Nous nous attendons à 2 à 4 pouces de précipitations supplémentaires.

Jyothi Gunta, directeur du ministère de la Santé de Floride dans le comté de Palm Beach, a mis en garde contre le danger de conduire dans les zones inondées.

« La noyade est la principale cause de décès liés aux tempêtes », a déclaré Gunta. « Les eaux de crue peuvent être contaminées, évitez donc tout contact cutané avec les eaux de crue, surtout si vous avez des coupures et des blessures ouvertes. L’eau peut contenir des bactéries et des virus nocifs.

Gunta a également exhorté les résidents à prêter attention à tout avis d’ébullition de l’eau.

Les résidents du comté de Palm Beach ayant des questions liées à la tempête peuvent contacter le service de gestion des urgences du comté au 561-712-6400.

«Comté de Palm Beach, restez préparé. Comté de Palm Beach, nous resterons en sécurité », a déclaré Sachs.

« Un peu plus nerveux »

À Hallandale Beach, la mairesse Joy Cooper dit qu’elle était occupée à rappeler aux résidents qu’ils n’auraient pas été touchés directement par Milton.

« Les gens semblent un peu plus nerveux », a-t-elle déclaré. « « Les gens souffrent du SSPT à cause des inondations causées par les tempêtes précédentes. De nombreuses personnes ont perdu leur maison. Ils ont perdu des voitures. Et ils sont véritablement traumatisés par leurs pertes. Même si nous ne pouvons pas contrôler la pluie, nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous préparer à la pluie. C’est la nouvelle normalité.

Comme d’autres villes, Hallandale Beach distribue des sacs de sable aux habitants.

Au-delà de Milton, Cooper tourna son attention vers les futures tempêtes.

« Je suis plus inquiet des raz-de-marée provoqués par les futures tempêtes que du vent », a déclaré Cooper. « Les vents des tempêtes de haute catégorie peuvent endommager des biens. Mais les inondations peuvent tuer des gens. Nous ne pouvons pas penser uniquement au vent. Nous devons nous inquiéter des inondations.

À Dania Beach, le maire AJ Ryan a déclaré que la ville avait déjà distribué ou livré 5 000 sacs de sable aux habitants se préparant à affronter la tempête.

« En ce moment, il semble que tout le monde se prépare à la tempête », a-t-il déclaré. « Nous veillons à ce que nos égouts pluviaux soient dégagés. Nous avons maintenant des véhicules pour les hautes eaux. Nous les avons déployés. J’ai l’impression que nous sommes aussi prêts que possible. Nous sommes la première ville du comté de Broward. Nous avons traversé de très nombreuses tempêtes. Et nous surmonterons cela ensemble. La meilleure chose à faire est d’être calme.

Susannah Bryan peut être contactée à [email protected]. Suivez-moi sur X @Susannah_Bryan