Les autorités arrêtent un membre de la famille du roi de Jordanie et trois autres personnes pour un projet de délit d’initié d’un montant de 1 million de dollars

MIAMI — Les autorités ont inculpé quatre hommes, dont un parent du roi de Jordanie, pour avoir conspiré en vue d’effectuer des transactions boursières internes sur une entreprise acquise par l’une des principales sociétés cotées en bourse du sud de la Floride, MasTec.

Federico Nannini, 26 ans, son père, Mauro Nannini, 63 ans, et deux de ses amis, Alejandro Thermiotis, 26 ans, et Francisco Tonarely, 25 ans, ont été arrêtés vendredi et inculpés dans un acte d’accusation fédéral d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de 24 infractions connexes. Le Miami Herald a rapporté.

Thermiotis est un parent du roi de Jordanie. Son frère, Jameel, a épousé l’année dernière la fille du roi Abdallah, la princesse Iman. Le palais royal jordanien n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Selon l’acte d’accusation du bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride, les quatre accusés ont partagé des informations confidentielles au sein d’un cercle proche de famille et d’amis, et les ont utilisées pour acheter des actions à un prix inférieur, puis réaliser un bénéfice d’un million de dollars après que l’information soit devenue publique.

La Securities and Exchange Commission a également déposé une plainte civile parallèle contre eux devant un tribunal fédéral de Miami. Tous les quatre ont comparu pour la première fois devant le tribunal vendredi.

Les autorités fédérales ont déclaré que le stratagème présumé avait débuté en juin 2022 lorsque Federico Nannini, un consultant, a commencé à conseiller MasTec sur son projet d’acquisition d’Infrastructure and Energy Alternatives, basé dans l’Indiana.

MasTec est une société d’ingénierie et de construction basée à Coral Gables, en Floride, qui fournit des services d’infrastructure pour les secteurs de l’énergie, des services publics et des communications.

Federico Nannini a ensuite commencé à partager les informations confidentielles avec son père, Mauro Nannini, et Thermiotis, un ami proche, selon l’acte d’accusation. Federico Nannini, Thermiotis et Tonarely sont allés ensemble à l’école préparatoire Gulliver à Pinecrest, en Floride, un village de banlieue du comté de Miami-Dade.

Mauro Nannini a acheté des actions d’Infrastructure and Energy Alternatives le lendemain du jour où son fils a eu accès aux informations financières sur le projet d’acquisition de MasTec, selon l’acte d’accusation.

Thermiotis a également transmis des informations privilégiées sur l’accord à Tonarely.

Au fur et à mesure que l’acquisition de MasTec progressait, Federico Nannini a continué à tenir son père et ami proche, Thermiotis, au courant de l’accord. De son côté, Thermiotis a continué à partager les informations privilégiées avec Tonarely, ont déclaré les procureurs.

À un moment donné en juillet 2022, lorsque Federico Nannini s’est inquiété que l’acquisition ne se fasse pas, Mauro Nannini a vendu ses actions IEA, selon l’acte d’accusation.

Lorsque Federico Nannini a reçu des informations financières confidentielles indiquant que l’acquisition allait se poursuivre, il a envoyé un SMS à Thermiotis, qui a répondu.

À ce moment-là, Mauro Nannini a commencé à racheter ses positions dans les actions et les options de l’IEA, selon l’acte d’accusation.

Lorsque l’acquisition d’IEA par MasTec a été annoncée publiquement le 25 juillet 2022, Mauro Nannini, Thermiotis et Tonarely ont tous vendu leurs actions et leurs contrats d’options dans IEA avec un bénéfice.

Une condamnation pour complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison, tandis qu’une condamnation pour les 24 chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières connexes est passible de peines maximales de 20 à 25 ans d’emprisonnement.