Les autorités arrêtent 7 personnes alors que beaucoup craignent que la Grèce ne soit la cible de gangs violents de supporters de football

La police du nord de la Grèce a arrêté jeudi sept hommes roumains portant des couteaux et des équipements de protection, craignant qu’une attaque mortelle liée au football cette semaine n’attire davantage de groupes de supporters violents de toute l’Europe.

Les sept hommes ont été arrêtés près de la frontière grecque avec la Bulgarie après que la police a trouvé trois couteaux lors d’inspections de véhicules, ainsi que des pots de peinture en aérosol et des équipements de protection normalement utilisés pour la boxe, ont annoncé les autorités.

Le club grec de l’Olympiakos affrontera Genk de Belgique plus tard jeudi en qualifications pour la Ligue Europa au Pirée, près d’Athènes, sous sécurité renforcée. Les autorités grecques restent en alerte après qu’un supporter grec de 29 ans a été poignardé à mort lundi soir devant le stade de l’AEK Athènes, provoquant l’annulation d’un match de qualification de la Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb.

Plus de 100 supporters ont été arrêtés, pour la plupart des partisans du Dinamo, et restent en détention policière après que l’accusation générale de meurtre et d’appartenance à une organisation criminelle a été prononcée par un procureur.

Malgré les protestations furieuses de l’AEK appelant à la suspension du club croate de la compétition européenne, les deux équipes se rencontreront à Zagreb la semaine prochaine.

Les clubs de supporters militants ont des alliances de longue date à travers l’Europe et voyagent souvent pour assister à des matchs à l’étranger, alimentant les rivalités locales et le potentiel de violence.

La police examine des séquences vidéo de la scène de l’attaque, à l’extérieur de l’Opap Arena de l’AEK au nord d’Athènes, ainsi que des armes de fortune recueillies par des médecins légistes et des téléphones portables et des échantillons d’ADN prélevés sur les supporters arrêtés.

Malgré la présence policière accrue dans la capitale grecque, un groupe de jeunes a attaqué jeudi un café du centre d’Athènes à côté d’un stade utilisé par le club athénien Panathinaikos. La police a arrêté 11 personnes après que les vitrines des magasins ont été brisées, ont annoncé les autorités. Le supporter grec tué cette semaine, Michalis Katsouris, sera enterré vendredi dans sa ville natale d’Elefsina, à l’ouest d’Athènes, tandis que les suspects de l’attentat comparaissent à nouveau devant le tribunal pour répondre des accusations. Une déclaration de la famille de la victime a exhorté les personnes présentes aux funérailles à faire des dons à un organisme de bienfaisance contre le cancer des enfants en son nom. « Michalis était gentil et ouvert d’esprit, et s’est porté volontaire pour combattre les incendies de forêt et aider les sans-abri, et il avait une forte foi en Dieu », a déclaré un communiqué de famille. « C’est pourquoi nous, sa famille, demandons que des dons soient faits en son nom … pour aider les jeunes enfants dans le besoin. »