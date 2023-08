Les autorités annoncent la mort de 4 personnes dans une fusillade dans un bar de motards en Californie

TRABUCO CANYON, Californie (AP) — Trois personnes ont été tuées dans une fusillade dans un bar de motards du sud de la Californie, ont annoncé les responsables du shérif du comté d’Orange. Le tireur est également décédé, selon les autorités.

La fusillade a été signalée vers 19 heures à Cook’s Corner, dans la campagne de Trabuco Canyon, dans le comté d’Orange.

Des dizaines de voitures de patrouille et d’ambulances ont convergé sur les lieux.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, surveillait la fusillade « et se coordonnait avec les autorités locales à mesure que de plus amples détails devenaient disponibles », a tweeté son bureau.

Cooks Corner est un point d’eau populaire et de longue date pour la communauté des motards du sud de la Californie. De nombreux motards et passionnés de moto s’y rassemblent les soirs de semaine et le week-end pour de la musique live, des soirées micro ouvert ou simplement une bière fraîche après un long trajet.

Quelques heures avant la fusillade, plusieurs clients étaient venus prendre un verre et un repas dans l’après-midi. Des rangées de motos et de vélos encadraient l’entrée en gravier tandis que des plaques décrivaient la riche histoire du bar construit en 1884.

The Associated Press