Les autorités américaines saisissent plus d’une douzaine de domaines Web liés au groupe militant libanais Hezbollah

Les autorités américaines ont saisi plus d’une douzaine de domaines de sites Web utilisés par des associés, des entreprises et des organisations caritatives sanctionnés du groupe militant libanais Hezbollah, a annoncé jeudi le ministère de la Justice.

Washington a répertorié le groupe soutenu par l’Iran comme une organisation terroriste et a imposé des sanctions à ses membres, associés et entreprises affiliées et organisations caritatives au fil des ans.

Les 13 domaines de sites Web saisis comprennent plusieurs domaines pour la chaîne de télévision al-Manar du groupe, ainsi que des URL de hauts responsables, du secrétaire général adjoint Naim Kassem, de hauts responsables Ibrahim al-Sayed et Ali Damush, ainsi que d’organisations caritatives affiliées, la Fondation des martyrs et le Comité Emdad pour la Charité Islamique.

Les sites Web ne sont plus accessibles, et seule une image des autorités américaines annonçant qu’elles ont pris le nom de domaine apparaît. L’adresse Web principale d’Al-Manar, un domaine libanais, est toujours en activité.

« Cette saisie démontre la persistance du FBI à utiliser tous nos outils pour tenir responsables les terroristes et leurs affiliés lorsqu’ils violent les lois américaines », a déclaré le directeur adjoint Robert R. Wells de la division antiterroriste du FBI dans le communiqué. « Le FBI, avec nos partenaires internationaux, continuera de rechercher les individus qui contribuent à l’avancement des activités malveillantes du Hezbollah libanais et veillera à ce qu’ils soient traduits en justice, quel que soit l’endroit ou la manière dont ils tentent de se cacher. »

Le bureau de presse du Hezbollah n’a pas immédiatement répondu aux demandes de l’Associated Press concernant la décision.