Les autorités américaines demandent plus de vaccinations contre Covid alors que la variante delta gagne

Les responsables fédéraux de la santé continuent de faire pression pour que davantage d’Américains se fassent vacciner, car la variante delta représente une plus grande part des nouveaux cas aux États-Unis.

« Vous devez vous faire vacciner pour être protégé contre Covid-19, la variante delta et toute autre variante qui pourrait survenir », a déclaré aux journalistes Jeffrey Zients, coordinateur de la réponse aux coronavirus à la Maison Blanche lors d’un briefing jeudi.

La variante, détectée pour la première fois par des scientifiques en Inde, s’est maintenant propagée dans plus de 80 pays et représente plus de 10 % des nouveaux cas aux États-Unis, contre 6 % la semaine dernière.

« Si vous êtes vacciné, vous êtes protégé, et si vous ne l’êtes pas, la menace des variantes est réelle et croissante », a déclaré le chirurgien général américain Vivek Murthy lors du briefing jeudi après avoir expliqué que la variante delta est « beaucoup plus transmissible et peut être plus dangereux que les variantes précédentes. »

Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment désigné la variante delta comme une variante préoccupante « sur la base de preuves croissantes que la variante delta se propage plus facilement et provoque des cas plus graves par rapport à d’autres variantes, y compris B.1.1.7 (Alpha), « , a-t-il déclaré dans un communiqué à NBC News.

Les nouveaux cas et les décès sont en baisse spectaculaire aux États-Unis, grâce aux campagnes de vaccination généralement réussies dans de nombreux États. Certaines poches du pays connaissent encore une augmentation des cas et des hospitalisations.

« Nous constatons que les communautés avec les taux de vaccination les plus élevés ont des taux plus faibles de nouveaux cas et d’hospitalisations, et les communautés avec les taux de vaccination les plus bas ont des nouveaux cas et hospitalisations plus élevés », a déclaré Zients.

Le Royaume-Uni a récemment vu la variante delta y devenir la souche dominante, dépassant sa variante alpha native, qui a été détectée pour la première fois dans le pays l’automne dernier. La variante delta représente désormais plus de 60% des nouveaux cas au Royaume-Uni

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président, a déclaré la semaine dernière que « nous ne pouvons pas laisser cela se produire aux États-Unis », alors qu’il poussait à faire vacciner davantage de personnes, en particulier les jeunes adultes.