Les autorités américaines analysent les données qu’elles ont capturées avec des capteurs acoustiques plus tôt cette semaine lors d’une recherche d’un submersible manquant près de la côte de Terre-Neuve.

La marine américaine a confirmé jeudi que ses capteurs acoustiques avaient détecté « une anomalie compatible avec une implosion » dans la zone profonde de l’océan où opérait dimanche le sous-marin Titan à destination du Titanic, plusieurs heures avant sa disparition.

Les cinq passagers et l’équipage du Titan ont été présumés morts jeudi peu de temps après qu’un équipage guidant un véhicule télécommandé a repéré l’épave du Titan à environ 500 mètres de la proue du Titanic, à près de quatre kilomètres sous la surface de l’Atlantique Nord.

Dans un e-mail, un haut responsable de la marine a déclaré qu’une analyse des données acoustiques avait été partagée avec le « commandement unifié » menant la recherche.

La marine américaine a longtemps maintenu un réseau de dispositifs d’écoute sur le sol de l’Atlantique Nord pour détecter les sous-marins hostiles.

Une image satellite montre des navires participant aux opérations de recherche et de sauvetage associées au submersible Titan manquant près de l’épave du Titanic jeudi. (Maxar Technologies/Reuters)

Le responsable de la marine a déclaré que la découverte n’était pas définitive, ajoutant que les informations avaient été prises en compte avec les données acoustiques fournies par d’autres partenaires dans la recherche du Titan, qui était dirigée par la Garde côtière américaine et comprenait la Garde côtière canadienne et OceanGate, la société opérant le Titan. Le responsable a déclaré que la décision avait été prise de poursuivre la mission de recherche et de sauvetage et de « faire tout son possible pour sauver les vies à bord ».

Mais les informations sur l’anomalie n’ont été partagées avec le public qu’après la découverte de l’épave du Titan et les cinq personnes à bord ont été présumées mortes.

Les Forces armées canadiennes, qui ont participé à la recherche, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les données de l’US Navy.

Plus tôt cette semaine, l’équipage à bord d’un avion Aurora a largué des bouées équipées de sonar dans l’océan près du site de l’épave du Titanic et a capté des bruits de claquement, ce qui a conduit à des spéculations frénétiques selon lesquelles ceux à bord du Titan auraient pu demander de l’aide.

Jeudi, les garde-côtes américains ont déclaré que ces bruits n’avaient aucun lien avec la disparition de Titan.