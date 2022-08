Les autorités allemandes vont examiner le meurtre par la police d’un adolescent noir

BERLIN (AP) – Un haut responsable de la sécurité en Allemagne s’est engagé jeudi à enquêter de manière approfondie sur la fusillade mortelle par la police d’un garçon sénégalais de 16 ans qui a déclenché un débat sur la force excessive de la part des forces de l’ordre du pays.

Le ministre de l’Intérieur de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Reul, a déclaré que le meurtre de l’adolescent dans la ville de Dortmund lundi “sera éclairci à 100%”, a déclaré l’agence de presse allemande dpa.

“Mais cela doit être fait équitablement”, a ajouté le ministre.

Les autorités ont allégué que l’adolescent, qui vivait en Allemagne en tant que demandeur d’asile, avait attaqué des agents avec un couteau dans un centre d’aide à la jeunesse à Dortmund. Les travailleurs sociaux du centre avaient appelé la police parce qu’ils pensaient que le garçon était suicidaire, a rapporté dpa.

L’adolescent, dont le nom n’a pas été dévoilé pour des raisons de confidentialité, a été abattu de cinq balles avec une mitraillette et est décédé des suites de ses blessures, a indiqué l’agence de presse.

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à une manifestation mercredi soir à Dortmund, alléguant que la police a fait usage d’une violence disproportionnée.

Reul, le ministre de l’Intérieur de l’État, a déclaré que les policiers avaient essayé diverses méthodes pour désamorcer la situation au centre.

“D’abord, des policiers en civil se sont rendus sur place et ont essayé de le calmer. Lorsque cela n’a pas fonctionné, ils ont essayé de le distraire avec des gaz irritants », a-t-il déclaré.

Les officiers ont ensuite utilisé deux fois un Taser sur l’adolescent, selon Reul. Le pistolet paralysant a frappé le garçon une fois, mais également sans effet, a-t-il déclaré.

« Au fur et à mesure que la personne devenait de plus en plus agitée, je dirai plus tendue, plus agressive, courant vers les policiers… il s’agissait de – est-ce qu’il poignarde – ou est-ce que la police tire ? Reul ajouté.

Le policier qui a tiré avec son pistolet fait l’objet d’une enquête de la part de la police de Recklinghausen voisine, ils n’ont pas été impliqués dans l’incident, a-t-il déclaré.

Le parquet de Dortmund, qui enquête également, a indiqué mercredi que l’adolescent se trouvait dans un hôpital psychiatrique peu avant la fusillade mortelle. Il s’est rendu à l’hôpital de sa propre initiative en raison de problèmes psychologiques, a déclaré le procureur général Carsten Dombert.

On ne savait pas immédiatement quel genre de problèmes psychologiques l’adolescent éprouvait et quand et pourquoi il était venu en Allemagne pour demander l’asile. Il ne parlait apparemment pas bien l’allemand, a déclaré dpa.

___

Suivez la couverture d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press