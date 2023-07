Les autorités allemandes recherchent un lion soupçonné d’être en liberté autour de Berlin

Les autorités allemandes ont averti jeudi les habitants de la banlieue sud de Berlin de faire attention à un animal potentiellement dangereux, soupçonné d’être une lionne, qui était en liberté.

La police de l’État de Brandebourg, qui entoure la capitale, a émis un avertissement aux petites heures du matin concernant un « animal sauvage échappé » et a demandé aux habitants de Kleinmachnow, Teltow et Stahnsdorf – juste à l’extérieur des limites de la ville de Berlin – de ne pas quitter leur maison et de ramener leurs animaux de compagnie à l’intérieur.

L’avertissement a ensuite été étendu aux régions du sud de Berlin et une alerte a été envoyée sur une application d’avertissement officielle indiquant que l’animal était soupçonné d’être une lionne. Un vétérinaire et deux chasseurs participaient à une recherche de la créature, qui impliquait également des hélicoptères. La police n’avait aucune information immédiate sur qui en était le propriétaire.

Deux hommes ont rapporté avoir vu un gros chat courir après un sanglier, ce dernier courant à Berlin et dans les environs, a déclaré le porte-parole de la police, Daniel Keip, à la chaîne publique locale rbb.

« Les deux messieurs ont enregistré une vidéo sur smartphone, et même des policiers expérimentés ont dû confirmer qu’il s’agissait probablement d’une lionne », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait plusieurs observations signalées.

Ni les deux zoos de Berlin, ni les cirques ou refuges pour animaux de la région ne manquaient de lionne.

La police a renforcé sa présence dans la zone de Kleinmachnow et a averti les gens du danger possible par haut-parleur, mais il n’y avait aucun ordre de rester à l’intérieur.

La vie semblait se poursuivre normalement jeudi dans la ville d’environ 20 000 habitants, avec des gens promenant des chiens et faisant du vélo, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Le conseil local a déclaré que les garderies étaient ouvertes, mais que les enfants n’étaient pas autorisés à entrer dans leurs cours extérieures et que la mairie restait ouverte. Il a été recommandé aux commerçants du marché de la ville de ne pas installer d’étals.