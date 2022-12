Les autorités allemandes poursuivent la chasse aux membres dans un complot de coup d’État

Les autorités allemandes recherchent d’autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans une tentative de coup d’État déjouée par des membres liés au mouvement d’extrême droite Reichsbürger, ont indiqué jeudi des médias allemands.

D’autres raids et arrestations sont attendus après l’arrestation d’au moins 25 membres d’une “organisation terroriste nationale” mercredi après avoir prévu de renverser le gouvernement allemand par la force et d’installer à la place un “prince” lié à l’ancienne famille royale allemande.

Les autorités ont déclaré qu’elles examinaient toujours les preuves recueillies lors des raids de mercredi, mais ont noté qu’au moins deux autres personnes avaient été découvertes dans le cadre du stratagème antigouvernemental, portant le nombre de suspects à 54, a rapporté le média allemand DW.

LES AUTORITÉS ALLEMANDES ARRÊTENT 25 DANS UN COMPLOT D’EXTRÊME DROITE POUR RENVERSER LE GOUVERNEMENT ET INSTITUER LE ‘PRINCE’

“Vous ne pouvez pas dire qu’un groupe comprenant un nombre à deux chiffres ou peut-être un petit nombre à trois chiffres de personnes était en mesure de véritablement mettre en doute le système étatique allemand, et encore moins de le briser”, a déclaré Holger Münch, chef de la police criminelle allemande. aurait dit jeudi.

“Mais nous avons ici un mélange dangereux de personnes, suivant des convictions irrationnelles, certaines avec beaucoup d’argent et d’autres en possession d’armes, et avec un plan qu’elles veulent réaliser”, a-t-il ajouté. “Et cela le rend dangereux et c’est pourquoi nous sommes maintenant intervenus et avons mis en place un panneau ‘stop’ clair.”

Des fractions du mouvement d’extrême droite Reichsbürger ont été interdites en 2020 alors que Berlin cherchait à réprimer l’extrémisme de droite et l’antisémitisme.

Les membres impliqués dans le coup d’État déjoué mercredi seraient liés au mouvement Reichsbürger, qui nie l’existence du gouvernement allemand d’aujourd’hui.

LA POLICE ALLEMANDE RECHERCHE DES MAISONS ET INTERROGE DES SUSPECTS DANS LA RÉPRESSION ANNUELLE DES DISCOURS DE HAINE EN LIGNE

L’opération de cette semaine a impliqué quelque 3 000 membres du personnel de sécurité qui ont perquisitionné 150 propriétés dans 11 États allemands, selon des informations mises à jour jeudi.

Meneur du complot, qui a été identifié comme Heinrich XIII Prince Reuss, un descendant de la famille noble allemande ayant des liens avec la maison royale de Reuss a été arrêté mercredi.

L’homme de 71 ans prévoyait de s’installer à la tête de l’Allemagne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un pavillon de chasse dans l’est de l’Allemagne appartenant à l’intrigant serait devenu une priorité dans l’enquête.

L’Allemagne de l’Est a connu une augmentation apparente du nombre de partisans d’extrême droite qui soutiennent l’Alternative für Deutschland (AfD), qui a attiré l’attention internationale pour ses convictions radicalisées.