Les autorités allemandes perquisitionnent le siège d’un parti politique d’extrême droite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le siège national du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, à Berlin a été perquisitionné mercredi par des responsables du bureau du procureur de la ville.

Six autres localités de la capitale allemande et des Länder de Bade-Wurtemberg, de Bavière et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont également été perquisitionnées.

Les perquisitions concernaient principalement une première enquête contre l’ancien président du parti Joerg Meuthen et l’ancien trésorier du parti en relation avec des relevés de compte antérieurs.

L’ALLEMAGNE GARDERA 2 DE LEURS 3 CENTRALES NUCLÉAIRES EN MARCHE AVANT UNE POSSIBLE CRISE ÉNERGÉTIQUE

Selon les enquêteurs, ils auraient violé la loi sur les partis politiques du pays et commis un abus de confiance.

“Les accusés sont soupçonnés d’avoir violé la loi allemande sur les partis politiques et d’abus de confiance, car les comptes soumis au président du parlement allemand par l’AfD pour les années 2016, 2017 et 2018, dont les accusés sont responsables, contenaient prétendument des informations erronées concernant les dons du parti”, a déclaré le bureau du procureur dans un communiqué.

Les médias locaux ont également rapporté que le parti aurait fait de fausses déclarations dans des rapports de responsabilité au parlement dans les années 2016 à 2018.

Le parti a condamné les raids dans un communiqué.

“Depuis ce matin, le parquet de Berlin procède à une perquisition domiciliaire dans les locaux du siège fédéral d’Alternative pour l’Allemagne, sans qu’aucune enquête préalable n’ait été adressée à l’AfD sur les faits à éclaircir”, précise-t-il.

Les enquêteurs qui ont fait une descente dans les locaux ont cherché à accéder aux comptes de messagerie officiels de Meuthen et du trésorier du parti, Klaus-Guenther Fohrmann, à l’époque, a rapporté la chaîne publique allemande ARD. L’enquête contre Meuthen dure depuis janvier. Meuthen, qui est membre du Parlement européen, a vu son immunité parlementaire levée, a rapporté ARD.

ALLEMAGNE RAIDS 24 PROPRIÉTÉS LIÉES À L’ALLIÉ DE POUTINE USMANOV

Les enquêteurs “ont copié des disques durs complets, des boîtes aux lettres et des dossiers de fichiers”, a déclaré l’AfD dans son communiqué.

Le bureau du procureur a confirmé qu’il avait confisqué “des documents et des supports de données, qui sont actuellement en cours d’évaluation dans le cadre de l’enquête en cours”.