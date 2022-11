Les autorités allemandes libèrent une fille de 8 ans, détenue pendant 7 ans par sa mère et ses grands-parents

Les autorités allemandes ont aidé à libérer une fillette de 8 ans dont la mère l’aurait retenue captive dans leur maison familiale à Attendorn pendant sept ans.

Les autorités pensent que la jeune fille, identifiée par le pseudonyme de Maria, n’avait pas mis les pieds dehors depuis l’âge d’un an et demi avant d’être sauvée de la maison de ses grands-parents maternels le 23 septembre.

“Elle n’a pas réussi à avoir un aperçu du monde extérieur”, a déclaré le procureur Patrick Baron von Grotthuss au journal local Sauerland Kurier.

Maria ne semblait pas souffrir de malnutrition ou de violence physique, mais elle avait du mal à monter les escaliers. Elle a également été décrite comme curieuse et articulée, selon Sauerland Kurier.

La police du district d’Ople, où se trouve Attendorn, a placé Maria dans une famille d’accueil après le sauvetage, selon un communiqué du 6 novembre.

Des documents du gouvernement local indiquaient que la mère de Maria avait déplacé les deux en Calabre, en Italie, en juin 2015, et que le père de Maria n’avait pas pu les contacter depuis à peu près à cette époque, selon la police.

Il a cependant déclaré aux enquêteurs qu’il avait vu la mère de Maria à Attendorn, a rapporté Sauerland Kurier.

Les autorités d’Ople ont également reçu des informations indiquant que la jeune fille vivait toujours avec sa mère et ses grands-parents dans leur maison d’Attendorn dans les années qui ont suivi son déménagement apparemment organisé en Italie.

La police n’a trouvé aucune preuve solide pour corroborer ces informations, et les allégations de possible mise en danger d’enfants n’ont pu être étayées. D’un autre côté, il n’y avait pas non plus de preuves solides prouvant que l’enfant vivait en Italie avec sa mère, ont déclaré les autorités d’Ople.

En juillet, un couple sans lien direct avec la famille de la jeune fille a signalé une éventuelle maltraitance d’enfants sur la base d’histoires qu’ils avaient entendues d’amis qui étaient sûrs que Maria était détenue en captivité dans la maison de ses grands-parents. Le 14 juillet, une demande d’assistante administrative auprès du bureau d’aide à la jeunesse d’Ople a été initiée et transmise aux autorités italiennes. Deux mois plus tard, le 12 septembre, le bureau d’aide à la jeunesse a reçu un e-mail des autorités italiennes indiquant que la mère de l’enfant n’avait jamais vécu à l’adresse réclamée en Italie.

Le 23 septembre, un tribunal de la famille a retiré certains droits de garde aux parents de Maria, et sa mère a reçu l’ordre de transférer immédiatement la fillette de 8 ans de sa garde au bureau de protection de la jeunesse. Le même jour, les autorités ont fouillé la maison des grands-parents de la jeune fille et l’ont localisée.

Le bureau du procureur local enquête actuellement sur la mère et les grands-parents de l’enfant, qui pourraient faire face à des accusations criminelles.

La question de savoir pourquoi la mère et les grands-parents de Maria l’ont cachée à la maison pendant sept ans reste un mystère, a indiqué la police dans son communiqué.