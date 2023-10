Trois adolescents ont été arrêtés comme suspects dans le meurtre en Allemagne d’un sans-abri, que l’un d’entre eux aurait filmé, ont annoncé vendredi les autorités.

Un passant a retrouvé jeudi le corps de la victime dans un pré à Horn-Bad Meinberg, une ville située dans une région rurale de l’ouest de l’Allemagne. Vendredi, la police et les procureurs ont annoncé dans un communiqué qu’un garçon de 14 ans et deux adolescents de 15 ans avaient été arrêtés comme suspects.

Ils ont déclaré que les suspects et l’homme semblaient s’être rencontrés par hasard et qu’ils disposaient d’une vidéo du crime, qui, selon eux, avait été filmée et diffusée par l’un des suspects.

Le procureur Alexander Goerlitz a déclaré à l’agence de presse allemande dpa que les deux suspects les plus âgés avaient admis avoir eu recours à la violence contre l’homme.